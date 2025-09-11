Szeptember 11-ei terrortámadás: Vas megyei emlékek

Mint ahogyan arról már beszámoltunk, pontosan 24 évvel ezelőtt, 2001 szeptember 11-én történt New Yorkban az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása. Ezen a napon, a szeptember 11-ei merényletre emlékezünk.

Minden évben megemlékezünk a szeptember 11-ei támadás áldozatairól.

Forrás: VN-archív

Szeptember 11-ei terrortámadás

Mint az akkori híradásokból kiderül, New Yorkban helyi idő szerint 8 óra 46 perckor, majd 9 óra 3 perckor két, terroristák által eltérített utasszállító repülőgépet vezettek a Világkereskedelmi Központ (WTC) két ikertornyába. A tornyok 9 óra 59 perckor, illetve 10 óra 28 perckor leomlottak, a romok alatti tüzet csak december közepére sikerült teljesen eloltani. Egy harmadik eltérített gép 9 óra 37 perckor a védelmi minisztérium, a Pentagon Washington melletti, arlingtoni épületére zuhant, lerombolva annak egy részét. Egy negyedik eltérített gép, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot (a Kongresszus épületét vagy a Fehér Házat) szemeltek ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvaniai Shanksville-nél zuhant le 10 óra 3 perckor. A támadásokban a 19 terrorista mellett 2977 ember - 90 ország állampolgárai - vesztette életét, földi maradványaik azonosítása máig sem fejeződött be teljesen. A világon olyan sebeket ejtett 9/11, amelyre mindig emlékezni fogunk.

Terrortámadás a Vas Népében

A történelmi jelentőségű eseményről az akkori Vas Népe is beszámolt. Mint írja a napilap, példátlanul súlyos, tömegkatasztrófával járó terrorcselekmények sorozata rázta meg kedd délelőtt az Egyesült Államokat: New Yorkban - eltérített utasszállító repülőgépek becsapódása nyomán - összeomlott a Világkereskedelmi Központ (World Trade Center, WTC) 110 emeletes iker-felhőkarcolója, Washingtonban pedig a védelmi minisztérium, a Pentagon épületére zuhant egy repülőgép.

Túlélőket kerestek

Mint írták, tűzoltók kutatnak túlélőit után a romok között New Yorkban. Az áldozatok számát még közelítőleg sem merték meghatározni a mentésben résztvevők. Minden órával csökken az esélye annak, hogy további túlélőket találjanak. Voltak, akik mobiltelefonon jelentkeztek be a romok alól, s így találtak rájuk.