Különleges időutazás

1 órája

A szergényi gyűjtemény ismét ott lesz a Kulturális Örökség Napjain

Címkék#helytörténeti#gyűjtemény#Szergény#Buzás Etelka

Különleges időutazást tehetsz, ha ellátogatsz ezen a hétvégén Vas vármegye keleti csücskébe. Ott találod Szergényt, Etelkát – és egy csodálatos kiállítást.

Gombos Kálmán

Olvasóink számára már ismerősen cseng Buzás Etelka neve. A Szergényben élő és szenvedélyesen gyűjtő tanító szívügye a helytörténeti kiállítás, ami a falunak az értéktárát mutatja be: a paraszti élet eszközeit, régi bútorokat, népviseletet, a gyerekkor tárgyait, játékait, valamit az egyes mesterségek szerszámait (például suszterszék, cipész szerszámok, szövőszék, bognár eszközök). A hajdani evangélikus iskola épülete őrzi ezeket a kincseket, ahol hét teremben láthatók, járhatók végig a tematikus bemutatók: kemence, konyha, gyerekszoba, mesterségek szobája, tisztaszoba, időszaki kiállítások.

Szergény kincsei ismét ott lesznek az Örökségi Napokon
Szergény kincsei ismét ott lesznek az Örökségi Napokon
Fotó: VN/Buzás Etelka

Szergény különleges programja

Az Európai Örökség Napok és a Kulturális Örökség Napjai 2025 rendezvénysorozat idén ezen a hétvégén, szeptember 20–21. napokon lesz. És abban most is jelen lesz Vas vármegye egyik büszkesége: Buzás Etelka tanító lenyűgöző helytörténeti és kulturális gyűjteménye. Ez egy igazi időutazás a falusi élet múltjába, ami gyerekekkel is erősen ajánlott program. A kiállítás immár kilencedik alkalommal vesz részt a rendezvénysorozatban. A belépés ingyenes, és a látogatók betekintést nyerhetnek olyan épületekbe és gyűjteményekbe, amelyek máskor nem nyitottak a nagyközönség előtt.

Szergény kincsei ismét ott lesznek az Örökségi Napokon
Fotó: VN/Buzás Etelka

A tűzoltók kerültek sorra

A Helytörténeti Gyűjtemény tárgyi eszközeivel mutatja be a 19. század végének és a 20. század első felének falusi - paraszti életmódját. A tárlat a Klebelsberg Kuno kultuszminiszter népiskolai programja keretében, az 1936-ban épült osztályterem és tanító lakás utóbbi részében található. Az egykori osztályterem ma imateremként használatos. A gyűjtemény kuriózuma a Darányi Ignác vezette Földmívelésügyi Minisztérium által a községeknek – köztük Szergénynek is – küldött úgynevezett népkönyvtári könyvek elhelyezéséhez szükséges könyvtári szekrény címerrel és felirattal bevésve.

Az időszaki kiállítás a Szergényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tárgyi emlékeit mutatja be. A gyűjteménnyel szemben pedig a Geist-kúria épülete található és tekinthető meg. A pontos cím: Szergény, Kolozsvári utca 59., a nyitvatartás pedig ezen a hétvégén:

  • 2025. szeptember 20., szombat, 14:00 - 17:00
  • 2025. szeptember 21., vasárnap, 14:00 - 17:00
Fotó: VN/Buzás Etelka

