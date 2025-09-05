Rémálom! Megerőszakoltak két magyar turistalányt Szicíliában

A kedvelt olasz üdülőhelyen, Paternóban, Catania szomszédságában, Szicíliában történt a szexuális erőszak. A két magyar turista strandolásból tért volna vissza szállására, amikor rémálommá változott a nyaralásuk. A férfiak felajánlották, hogy hazaviszi őket – de ehelyett, elhajtottak a városból, és egy néptelen külvárosi helyre vitték a két lányt, ahol bekábítószerezték őket és megerőszakolták.

Szexuális erőszak a kedvelt olasz üdülőhelyen, két magyar lány az áldozat

Bekábítószerezték a lányokat ezután jött a szexuális erőszak

A férfiak már az autóban zaklatták a lányokat: mindenhol fogdosták őket– írta a Corriere Palermo.

A borzalomnak ezzel nem volt vége: egy félreeső helyen felvettek egy harmadik férfit is, aki nemcsak csatlakozott az erőszakhoz, de a nőket kábítószer fogyasztására is kényszerítette. A kocsi tovább haladt egy ismeretlen útvonalon, miközben a lányokat folyamatosan molesztálták.

Szerencsére az egyik áldozat titokban tudott segítséget hívni: a látszólag az édesanyjával beszélő fiatal nő valójában a testvérét értesítette, elmondva, hogy életveszélyben van. Ráadásul a telefonos applikáció segítségével sikerült valós időben követni a helyzetét, és még a furgon rendszámát is meg tudta adni.

Telefonos applikációnak köszönhetik, hogy elkapták az elkövetőket

A testvér azonnal értesítette a rendőrséget, akik a megadott adatok alapján rövid időn belül megtaláltak a kocsit Paternó főterén, ahol a két áldozat sírva ült egy padon, miközben az elkövetők a jármű közelében tartózkodtak.

A rendőrök azonnal letartóztatták a három marokkói férfit. A lányokat kórházba szállították, ahol orvosi vizsgálaton estek át, majd hivatalosan is feljelentést tettek.

A gyanúsítottakat letartóztatták és a cataniai Piazza Lanza börtönbe szállították. A cataniai ügyészség szerint az eset súlyos, csoportosan elkövetett szexuális erőszaknak minősül, amelyért akár több éves börtönbüntetés is kiszabható.