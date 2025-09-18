3 órája
Tapasztalt sofőrök is elrontják: így kell helyesen reagálni, ha szirénázó járművet látsz
A gépjárművezető oktató szerint sokan hibáznak, amikor villogó fényt látnak a tükörben. Azt, hogy szirénázó jármű esetén hogyan kell viselkedni az autósnak, pontosan szabályozza a KRESZ, mégsem egyértelmű sokak számára. Van egy általános hiba, ami a vizsgán bukás, a forgalomban pedig életek múlhatnak rajta.
Ha valaki jogosítványt szerez meg kell tanulnia, hogy miként kell helyesen reagálni, amikor megkülönböztető jelzést használó szirénázó jármű közeledik – és azt is, mi az, amin azonnal el lehet bukni. Aztán ahogy telnek az évek a forgalomban, sokan elfelejtik, pedig komoly büntetés járhat érte, ha valaki feltart egy tűzoltót vagy akadályozza egy mentő munkáját.
Még a rutinos sofőrök is gyakran hibáznak, ha szirénázó járművet látnak
Tanulóvezetőket, de a tapasztalt autósokat is könnyen kizökkentheti a nyugalomból, ha hirtelen felhangzik a sziréna. Az első gondolat sokszor az, hogy „vajon nekem kell-e félreállnom?”. Amikor azonban a tükörben felvillan a kék fény, gyors és határozott reakcióra van szükség – a bizonytalankodás súlyos következményekkel járhat.
A lényeg egyszerű: hagyd szabadon az utat, és biztosítsd, hogy a mentő, a rendőrautó vagy a tűzoltó akadálytalanul haladhasson tovább. Nem túlzás azt mondani, hogy ilyenkor akár emberéletek is múlhatnak rajta.
Sok videó kering az interneten arról, amikor ez nem sikerül és a mentősöknek nem adnak utat a forgalomban.
Mikor számít a jármű megkülönböztető jelzést használónak? A gépjárművezető oktató megmondja
A legfontosabb először is azt tisztázni, hogy mikor számít egy jármű megkülönböztető jelzést használónak - mondta Pintér Csaba, a Topido Autósiskola vezetője. A KRESZ ezt teljesen egyértelműen szabályozza.
Akkor, ha kéken villogó fényjelző készüléket és hangjelzőt szirénát is használ - ez a megkülönböztető jelzés definíciója.
Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ha csak villogót kapcsol be, de a hangjelzőt nem, akkor csak különleges fényjelzést adó járműnek számít, és nem élvez minden elsőbbséget a forgalomban.
Amennyiben egy jármű megkülönböztető jelzést használ, eltérhet a közlekedési szabályoktól
vagyis a sebességhatártól, a közlekedési lámpák tilalma nem vonatkozik rá ahogy a behajtási tilalmat vagy a záróvonal átlépést sem büntethetik az esetében. Ez vonatkozik a megkülönböztető jelzést használó járműre, például egy mentőre. Természetesen a közlekedés többi résztvevőjéről is rendelkezik a KRESZ a megkülönböztető jelzést használóval szemben. A legfontosabb, amit tudni kell, hogy haladéktalanul kötelesek elsőbbséget adni, és lehetővé kell tenniük a jármű zavartalan továbbhaladását. Ha valaki ez nem tudja, azonnal bukik a vizsgán, de ami lényegesebb egy olyan járművet tart fenn a figyelmetlenségével, aminek az esetében nem nagy szavak, hogy
egy-két percen valóban emberélet múlhat, akár egy életveszélyes helyzetben lévő emberhez rohanó mentőről, akár egy autóbalesethez igyekvő tűzoltóról van szó.
A legfontosabb, szabad utat és elhaladást biztosítani, ami lehúzódást, megállást jelent. Sokszor tapasztalom a tanulók mellett, de rutinos sofőröknél is, hogy meghallják a szirénát és megijednek. Pedig ilyenkor pont az a legfontosabb, hogy higgadtan, de gyorsan szülessen egy jó döntés. Ha erre van hely, akkor könnyű, bonyolultabb, ha egy zsúfolt helyen kell ezt megtenni. Láttam már olyat, hogy valaki utat akart adni a mentőnek és éppen akadályt csinált. Fontos, hogy soha ne kényszerítsük hirtelen fékezésre a szirénázó járművet, az a leginkább balesetveszélyes helyzet ilyenkor. Azt is érdemes átgondolni, hogy milyen hangosan szól a rádió, ha a szirénát nem halljuk meg mellette, az már veszélyes lehet egy ilyen helyzetben.
Hogy kell elengedni az autópályán a szirénázó járművet?
Pintér Csaba kiemelte: az autópálya külön fejezet, 2019-ben ugyanis változott a szabályozás. Azóta a többsávos utakra ez vonatkozik, a jobb oldalon haladókan jobbra, a bal oldalon haladóknak balra kell húzódni, egy biztonsági vagy SOS folyósót alkotva a megkülönböztető jelzést használó autó számára.
Itt a szabályon kívül arra kell figyelni, hogy hirtelen fékezni tilos, mert a mögöttünk érkező járműveket az veszélyezteti és érdemes használni a vészvillogót, jelezve, hogy észleltük a mentőt.
- mondta Pintér Csaba.
Akkor érkezik meg leggyorsabban a mentő, ha így hívod őketÉletet menthetsz vele, ha betartod a mentőhívás szabályait.
Mit tegyél, ha megkülönböztető jelzést használó jármű közeledik?
- Maradj nyugodt – ne ess pánikba, gyorsan mérd fel a helyzetet.
- Húzódj félre biztonságosan – amikor lehetséges, állj félre, és hagyj elég helyet a járműnek.
- Soha ne hajts fel a járdára/padkára – veszélyes lehet gyalogosokra és másokra.
- Figyelj, jön-e több jármű is – gyakran konvojban érkeznek (pl. több mentő, tűzoltó, rendőrautó).
- Biztonságosan térj vissza a forgalomba – ne vágj mások elé, nézz a tükörbe!
Megbüntethet a rendőr, ha nem engeded el a mentőt?
Igen! A helyszíni bírság akár 30 000 Ft-ig, vagy szabálysértési eljárásban akár 100 000 Ft-ig is terjedhet, ha akadályozol egy mentőt. Büntetőpont is járhat érte. Sőt súlyosabb esetben közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény is lehet a vád, ami már büntetőjogi következményeket von maga után, ha például az akadályoztatás miatt életveszélyes helyzet alakul ki egy balesetnél. Szóval,
a büntetésnél nagyobb baj, ha emiatt valaki nem kap időben segítséget.
A mentők is mindent megtesznek, hogy elkerüljék a baleseteket Az Országos Mentőszolgálatnak friss belső szabályzata van a biztonságos közlekedés miatt. Ezt annak érdekében vezették be, hogy minél kevesebb mentőautót érjen baleset. Az új szabály szerint a szirénát és villogót használó mentők legfeljebb 30 km/órával haladhatnak gyorsabban a mindenkori sebességhatárnál.
