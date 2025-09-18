Tapasztalt sofőrök is elrontják: így kell helyesen reagálni, ha szirénázó járművet látsz

Ha valaki jogosítványt szerez meg kell tanulnia, hogy miként kell helyesen reagálni, amikor megkülönböztető jelzést használó szirénázó jármű közeledik – és azt is, mi az, amin azonnal el lehet bukni. Aztán ahogy telnek az évek a forgalomban, sokan elfelejtik, pedig komoly büntetés járhat érte, ha valaki feltart egy tűzoltót vagy akadályozza egy mentő munkáját.

Szirénázó járműveknek elsőbbsége van, erre figyelj!

Még a rutinos sofőrök is gyakran hibáznak, ha szirénázó járművet látnak

Tanulóvezetőket, de a tapasztalt autósokat is könnyen kizökkentheti a nyugalomból, ha hirtelen felhangzik a sziréna. Az első gondolat sokszor az, hogy „vajon nekem kell-e félreállnom?”. Amikor azonban a tükörben felvillan a kék fény, gyors és határozott reakcióra van szükség – a bizonytalankodás súlyos következményekkel járhat.

A lényeg egyszerű: hagyd szabadon az utat, és biztosítsd, hogy a mentő, a rendőrautó vagy a tűzoltó akadálytalanul haladhasson tovább. Nem túlzás azt mondani, hogy ilyenkor akár emberéletek is múlhatnak rajta.

Sok videó kering az interneten arról, amikor ez nem sikerül és a mentősöknek nem adnak utat a forgalomban.

Mikor számít a jármű megkülönböztető jelzést használónak? A gépjárművezető oktató megmondja

A legfontosabb először is azt tisztázni, hogy mikor számít egy jármű megkülönböztető jelzést használónak - mondta Pintér Csaba, a Topido Autósiskola vezetője. A KRESZ ezt teljesen egyértelműen szabályozza.

Akkor, ha kéken villogó fényjelző készüléket és hangjelzőt szirénát is használ - ez a megkülönböztető jelzés definíciója.

Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ha csak villogót kapcsol be, de a hangjelzőt nem, akkor csak különleges fényjelzést adó járműnek számít, és nem élvez minden elsőbbséget a forgalomban.

Amennyiben egy jármű megkülönböztető jelzést használ, eltérhet a közlekedési szabályoktól

vagyis a sebességhatártól, a közlekedési lámpák tilalma nem vonatkozik rá ahogy a behajtási tilalmat vagy a záróvonal átlépést sem büntethetik az esetében. Ez vonatkozik a megkülönböztető jelzést használó járműre, például egy mentőre. Természetesen a közlekedés többi résztvevőjéről is rendelkezik a KRESZ a megkülönböztető jelzést használóval szemben. A legfontosabb, amit tudni kell, hogy haladéktalanul kötelesek elsőbbséget adni, és lehetővé kell tenniük a jármű zavartalan továbbhaladását. Ha valaki ez nem tudja, azonnal bukik a vizsgán, de ami lényegesebb egy olyan járművet tart fenn a figyelmetlenségével, aminek az esetében nem nagy szavak, hogy

egy-két percen valóban emberélet múlhat, akár egy életveszélyes helyzetben lévő emberhez rohanó mentőről, akár egy autóbalesethez igyekvő tűzoltóról van szó.

A legfontosabb, szabad utat és elhaladást biztosítani, ami lehúzódást, megállást jelent. Sokszor tapasztalom a tanulók mellett, de rutinos sofőröknél is, hogy meghallják a szirénát és megijednek. Pedig ilyenkor pont az a legfontosabb, hogy higgadtan, de gyorsan szülessen egy jó döntés. Ha erre van hely, akkor könnyű, bonyolultabb, ha egy zsúfolt helyen kell ezt megtenni. Láttam már olyat, hogy valaki utat akart adni a mentőnek és éppen akadályt csinált. Fontos, hogy soha ne kényszerítsük hirtelen fékezésre a szirénázó járművet, az a leginkább balesetveszélyes helyzet ilyenkor. Azt is érdemes átgondolni, hogy milyen hangosan szól a rádió, ha a szirénát nem halljuk meg mellette, az már veszélyes lehet egy ilyen helyzetben.