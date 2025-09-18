szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez életmentő

1 órája

Tapasztalt sofőrök is elrontják: így kell helyesen reagálni, ha szirénázó járművet látsz

Címkék#közlekedés#sziréna#Országos Mentőszolgálat

A gépjárművezető oktató szerint sokan hibáznak, amikor villogó fényt látnak a tükörben. Azt, hogy szirénázó jármű esetén hogyan kell viselkedni az autósnak, pontosan szabályozza a KRESZ, mégsem egyértelmű sokak számára. Van egy általános hiba, ami a vizsgán bukás, a forgalomban pedig életek múlhatnak rajta.

Vaol.hu

Ha valaki jogosítványt szerez meg kell tanulnia, hogy miként kell helyesen reagálni, amikor megkülönböztető jelzést használó szirénázó jármű közeledik – és azt is, mi az, amin azonnal el lehet bukni. Aztán ahogy telnek az évek a forgalomban, sokan elfelejtik, pedig komoly büntetés járhat érte, ha valaki feltart egy tűzoltót vagy akadályozza egy mentő munkáját.

szirénázó jármű
Szirénázó járműveknek elsőbbsége van, erre figyelj!

Még a rutinos sofőrök is gyakran hibáznak, ha szirénázó járművet látnak

Tanulóvezetőket, de a tapasztalt autósokat is könnyen kizökkentheti a nyugalomból, ha hirtelen felhangzik a sziréna. Az első gondolat sokszor az, hogy „vajon nekem kell-e félreállnom?”. Amikor azonban a tükörben felvillan a kék fény, gyors és határozott reakcióra van szükség – a bizonytalankodás súlyos következményekkel járhat.

A lényeg egyszerű: hagyd szabadon az utat, és biztosítsd, hogy a mentő, a rendőrautó vagy a tűzoltó akadálytalanul haladhasson tovább. Nem túlzás azt mondani, hogy ilyenkor akár emberéletek is múlhatnak rajta.

Sok videó kering az interneten arról, amikor ez nem sikerül és a mentősöknek nem adnak utat a forgalomban.

Mikor számít a jármű megkülönböztető jelzést használónak? A gépjárművezető oktató megmondja

A legfontosabb először is azt tisztázni, hogy mikor számít egy jármű megkülönböztető jelzést használónak - mondta Pintér Csaba, a Topido Autósiskola vezetője. A KRESZ ezt teljesen egyértelműen szabályozza. 

Akkor, ha kéken villogó fényjelző készüléket és hangjelzőt szirénát is használ - ez a megkülönböztető jelzés definíciója.

Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ha csak villogót kapcsol be, de a hangjelzőt nem, akkor csak különleges fényjelzést adó járműnek számít, és nem élvez minden elsőbbséget a forgalomban.

Amennyiben egy jármű megkülönböztető jelzést használ, eltérhet a közlekedési szabályoktól 

vagyis a sebességhatártól, a közlekedési lámpák tilalma nem vonatkozik rá ahogy a behajtási tilalmat vagy a záróvonal átlépést sem büntethetik az esetében. Ez vonatkozik a megkülönböztető jelzést használó járműre, például egy mentőre. Természetesen a közlekedés többi résztvevőjéről is rendelkezik a KRESZ a megkülönböztető jelzést használóval szemben. A legfontosabb, amit tudni kell, hogy haladéktalanul kötelesek elsőbbséget adni, és lehetővé kell tenniük a jármű zavartalan továbbhaladását. Ha valaki ez nem tudja, azonnal bukik a vizsgán, de ami lényegesebb egy olyan járművet tart fenn a figyelmetlenségével, aminek az esetében nem nagy szavak, hogy 

egy-két percen valóban emberélet múlhat, akár egy életveszélyes helyzetben lévő emberhez rohanó mentőről, akár egy autóbalesethez igyekvő tűzoltóról van szó.

A legfontosabb, szabad utat és elhaladást biztosítani, ami lehúzódást, megállást jelent. Sokszor tapasztalom a tanulók mellett, de rutinos sofőröknél is, hogy meghallják a szirénát és megijednek. Pedig ilyenkor pont az a legfontosabb, hogy higgadtan, de gyorsan szülessen egy jó döntés. Ha erre van hely, akkor könnyű, bonyolultabb, ha egy zsúfolt helyen kell ezt megtenni. Láttam már olyat, hogy valaki utat akart adni a mentőnek és éppen akadályt csinált. Fontos, hogy soha ne kényszerítsük hirtelen fékezésre a szirénázó járművet, az a leginkább balesetveszélyes helyzet ilyenkor. Azt is érdemes átgondolni, hogy milyen hangosan szól a rádió, ha a szirénát nem halljuk meg mellette, az már veszélyes lehet egy ilyen helyzetben.

Hogy kell elengedni az autópályán a szirénázó járművet?

Pintér Csaba kiemelte: az autópálya külön fejezet, 2019-ben ugyanis változott a szabályozás. Azóta a többsávos utakra ez vonatkozik, a jobb oldalon haladókan jobbra, a bal oldalon haladóknak balra kell húzódni, egy biztonsági vagy SOS folyósót alkotva a megkülönböztető jelzést használó autó számára. 

Itt a szabályon kívül arra kell figyelni, hogy hirtelen fékezni tilos, mert a mögöttünk érkező járműveket az veszélyezteti és érdemes használni a vészvillogót, jelezve, hogy észleltük a mentőt.

- mondta Pintér Csaba.

Mit tegyél, ha megkülönböztető jelzést használó jármű közeledik?

  1. Maradj nyugodt – ne ess pánikba, gyorsan mérd fel a helyzetet. 
  2. Húzódj félre biztonságosan – amikor lehetséges, állj félre, és hagyj elég helyet a járműnek. 
  3. Soha ne hajts fel a járdára/padkára – veszélyes lehet gyalogosokra és másokra. 
  4. Figyelj, jön-e több jármű is – gyakran konvojban érkeznek (pl. több mentő, tűzoltó, rendőrautó). 
  5. Biztonságosan térj vissza a forgalomba – ne vágj mások elé, nézz a tükörbe!

Megbüntethet a rendőr, ha nem engeded el a mentőt?

Igen! A helyszíni bírság akár 30 000 Ft-ig, vagy szabálysértési eljárásban akár 100 000 Ft-ig is terjedhet, ha akadályozol egy mentőt. Büntetőpont is járhat érte. Sőt súlyosabb esetben közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény is lehet a vád, ami már büntetőjogi következményeket von maga után, ha például az akadályoztatás miatt életveszélyes helyzet alakul ki egy balesetnél. Szóval,

 a büntetésnél nagyobb baj, ha emiatt valaki nem kap időben segítséget.

A mentők is mindent megtesznek, hogy elkerüljék a baleseteket Az Országos Mentőszolgálatnak friss belső szabályzata van a biztonságos közlekedés miatt. Ezt annak érdekében vezették be, hogy minél kevesebb mentőautót érjen baleset. Az új szabály szerint a szirénát és villogót használó mentők legfeljebb 30 km/órával haladhatnak gyorsabban a mindenkori sebességhatárnál.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu