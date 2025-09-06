Európában az egyik legalacsonyabb SZJA hazánkban van - a Tisza-adóval az is veszélybe kerülne

"A számok magukért beszélnek: Európában az egyik legalacsonyabb SZJA hazánkban van, ez a 15 év polgári kormányzás eredménye. Ezt az eredményt adná fel a Tisza Párt, hogy 22-33 százalékos adókulccsal sarcolja a magyar családokat" - mutatott rá Vámos Zoltán főispán, a szombathelyi választókerület elnöke közösségi oldalán pénteken. A megosztott térképen azt is közzétette: az európai OECD országok átlagos legmagasabb SZJA-kulcsa 42,8 százalékos.

Vámos Zoltán: "Európában az egyik legalacsonyabb SZJA Magyarországon van"

Fotó: VN/Facebook

A Dániában a legmagasabb az SZJA-kulcs: 55,9 százalék

Egy térképet is megosztott, kiemelve: "Az európai országok jellemzően magasabb kulcsokkal adóztatják a magas jövedelmi kategóriákat, a legmagasabb kulcs egy meghatározott küszöbérték felett érvényes".

Ez alapján a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsot Európán belül Dániában fizetik: annak mértéke 55,9 százalékos. Ugyancsak kimagasló a személyi jövedelemadó-kulcs Svédországban (52,3 százalék), Finnországban (51,4 százalék), Franciaroszágban (55,4 százalék), Spanyolországban (54 százalék), Portugáliában (53 százalék), Belgiumban (53,5 százalék), Ausztriában (55 százalék), Szlovéniában (50 százalék), Hollandiában (49,5 százalék).

Néhány ország, például Bulgária (10 százalék), Románia (10 százalék) és Magyarország (15 százalék) általányadó-kulccsal rendelkezik a jövedelmek tekintetében - erre is rámutat a térkép.

Mint azt megírtuk, a kiszivárgott tervek szerint háromkulcsos progresszív adózást vezetne be a Tisza Párt, ha hatalomra kerülne. Ez mintegy 2,8 millió munkavállalót érintene Magyaroszágon.

A Tisza-adó kalkulátorral kiszámoltuk azt is: amennyiben a munkavállaló havi bruttó bére 450 ezer forint, azt jelenleg 67 500 forint személyi jövedelemadó terheli. A Tisza Párttól kiszivárgott tervezet, a háromkulcsos progresszív adózás alapján e jövedelem után is már többet, 69 ezer 833 forintot kellene személyi jövedelemadóként befizetnie.

