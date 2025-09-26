szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Október elsejétől

1 órája

Három gyerek, nagy döntések – Így készül az Orosházi család az SZJA-mentességre

Címkék#október#orosházi család#gyerek#család#szja-mentesség

Az őszi hétköznapok forgatagában nemcsak az iskola és az óvoda határozza meg a családok életét, hanem a jövőt érintő anyagi döntések is. Az Orosházi családnál a gyerekzsivaj mellett most az édesanyák számára elérhető adókedvezmény, az SZJA-mentesség a legnagyobb téma.

Horváth László

Javában benne vagyunk már a szeptemberben, a gyerekeket nevelő családoknál erre az időre már beállt a megszokott hétköznapi rendszer. Így van ez a kőszegdoroszlói Orosházi családnál is, akiket egy dolgos hétköznap kora este kerestünk fel, a látogatás fő témája az október elsejétől esedékes édesanyák SZJA-mentesség volt. 

SZJA-mentesség
Az SZJA-mentesség: október elsejétől a háromgyerekes anyáknak, így Orosházi Nórának is. Délután játékra mindig jut idő apával, Gyulával, valamint a gyerekekkel Félix-el, Szofiával, Berill-lel. 
Fotó: Cseh Gábor

Szofia, már az általános iskola második osztályába jár, testvére Félix nagycsoportos óvodás, Berill pedig, ha minden jól megy novemberben kezdi meg a bölcsődét. Amíg a gyerekek játszanak, addig a szülők, Gyula és Nóra fontos döntések előtt áll. Vajon melyik a jobb: a személyi jövedelem adót októbertől havonta kérni, vagy majd a jövő évi adóbevalláskor egy összegben.

- A falusi csok-nak köszönhetően augusztusban költöztünk be a családi házunkba – kezdte Nóra. - Csodás panoráma nyílik a teraszról a Kőszegi-, illetve az ausztriai hegyekre. A természet szó szerint beköszönt hozzánk. Férjem, Ausztriában dolgozik, nekik így kevesebbet kell ingáznia, míg Szombathely is könnyen elérhető. Számunkra a havi lebontás lesz az előnyös, ezt választjuk. Mindenképpen szeretnék visszamenni dolgozni, talán már a jövő év elejétől. Pont ekkor kapjuk meg a családi adókedvezmény második részletét. Ezt én vehetem igénybe, mert a férjem munkahelye Ausztriában van, de azt hiszem a kedvezményeket, támogatásokat így is teljes mértékben

kimakszoljuk

SZJA-mentesség - A közigazgatásban dolgozó Nóra egy fontos részletre hívta fel a figyelmet. 

A szeptembertől elérhető fix 3 százalékos első lakáshoz jutó hitelek miatt, minden bizonnyal több család választja azt, hogy az SZJA-t havonta kapják meg. A hitel elbírálásakor a munkajövedelmet is figyelembe veszik. És egyáltalán nem mindegy hogy mekkora az anyák nettó jövedelme. A százezer forintos havi növekménye köszönhetően magasabb összegű hitelt kapnak, ezáltal jobb fekvésű, vagy akár drágább ingatlant is megvásárolhatnak. 

Ahogy számolunk, óhatatlanul is a családra terelődik a szó. Mint megtudtuk, a szülők egyike sem nagycsaládból érkezett, de azt már az első pillanatban tudták, három gyermeket szeretnének felnevelni. Pontosabban, az apa „szorgalmazta ezt a legjobban”. 

Nagycsaládban élni jó 

– mondta az anya. 

Minden kétgyerekes családot arra buzdítok, vállalják be a harmadik testvért. 

2025. október 1-től a három gyermeket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik, így például a munkabér, a vállalkozói kivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem, az őstermelői tevékenységből származó jövedelem és a kifizetővel kötött megbízási vagy felhasználási szerződésből származó jövedelem után. Három gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt (ideértve azt a gyermeket is, aki után az anya családi pótlékra jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg) - olvasható a kormányzati honlapon.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu