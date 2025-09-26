Három gyerek, nagy döntések – Így készül az Orosházi család az SZJA-mentességre

Javában benne vagyunk már a szeptemberben, a gyerekeket nevelő családoknál erre az időre már beállt a megszokott hétköznapi rendszer. Így van ez a kőszegdoroszlói Orosházi családnál is, akiket egy dolgos hétköznap kora este kerestünk fel, a látogatás fő témája az október elsejétől esedékes édesanyák SZJA-mentesség volt.

Az SZJA-mentesség: október elsejétől a háromgyerekes anyáknak, így Orosházi Nórának is. Délután játékra mindig jut idő apával, Gyulával, valamint a gyerekekkel Félix-el, Szofiával, Berill-lel.

Fotó: Cseh Gábor

Szofia, már az általános iskola második osztályába jár, testvére Félix nagycsoportos óvodás, Berill pedig, ha minden jól megy novemberben kezdi meg a bölcsődét. Amíg a gyerekek játszanak, addig a szülők, Gyula és Nóra fontos döntések előtt áll. Vajon melyik a jobb: a személyi jövedelem adót októbertől havonta kérni, vagy majd a jövő évi adóbevalláskor egy összegben.

- A falusi csok-nak köszönhetően augusztusban költöztünk be a családi házunkba – kezdte Nóra. - Csodás panoráma nyílik a teraszról a Kőszegi-, illetve az ausztriai hegyekre. A természet szó szerint beköszönt hozzánk. Férjem, Ausztriában dolgozik, nekik így kevesebbet kell ingáznia, míg Szombathely is könnyen elérhető. Számunkra a havi lebontás lesz az előnyös, ezt választjuk. Mindenképpen szeretnék visszamenni dolgozni, talán már a jövő év elejétől. Pont ekkor kapjuk meg a családi adókedvezmény második részletét. Ezt én vehetem igénybe, mert a férjem munkahelye Ausztriában van, de azt hiszem a kedvezményeket, támogatásokat így is teljes mértékben

kimakszoljuk

SZJA-mentesség - A közigazgatásban dolgozó Nóra egy fontos részletre hívta fel a figyelmet.

A szeptembertől elérhető fix 3 százalékos első lakáshoz jutó hitelek miatt, minden bizonnyal több család választja azt, hogy az SZJA-t havonta kapják meg. A hitel elbírálásakor a munkajövedelmet is figyelembe veszik. És egyáltalán nem mindegy hogy mekkora az anyák nettó jövedelme. A százezer forintos havi növekménye köszönhetően magasabb összegű hitelt kapnak, ezáltal jobb fekvésű, vagy akár drágább ingatlant is megvásárolhatnak.

Ahogy számolunk, óhatatlanul is a családra terelődik a szó. Mint megtudtuk, a szülők egyike sem nagycsaládból érkezett, de azt már az első pillanatban tudták, három gyermeket szeretnének felnevelni. Pontosabban, az apa „szorgalmazta ezt a legjobban”.

Nagycsaládban élni jó

– mondta az anya.