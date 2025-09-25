Egyházmegyei Nemzetiségi Nap és Országos Szlovén Találkozó volt Szentgotthárdon

Szombaton, Szentgotthárdon tartották meg az idei Egyházmegyei Nemzetiségi Napot és Országos Szlovén Találkozót. Az esemény délelőtt tíz órakor püspöki szentmisével kezdődött a szentgotthárdi Nagyboldogasszony templomban, melynek főcelebránsa dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök volt, aki három szlovén szent életén és munkásságán keresztül tanította a híveket. A szentmisén közreműködtek magyarországi horvát, német és szlovén nemzetiségi egyházi énekkarok is, akik saját kántorokkal érkeztek. A könyörgések szlovén, magyar, horvát és német nyelven voltak hallhatóak, a felolvasás (szentlecke) pedig horvát és német nyelven. Az Országos Szlovén Önkormányzat részéről külön misefüzetet is készítettek erre az alkalomra.

Szlovén Találkozó: mise, elismerések és sok-sok kultúra

Fotó: VN/Szántó Anna

Szlovének elismerése

A program a Szlovén Kulturális és Információs Központ udvarán felállított rendezvénysátorban folyatódott, ahol ünnepi köszöntőt mondott Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke. Ezt az egyházmegyei nemzetiségek kulturális műsora követte, ahol fellépett az Alpensänger Német Nemzetiségi Kórus, a horvát nyelvű Zviranjak Egyesület Énekkara és a szlovén Rába-vidéki Trió (Porabski trio). A műsor után, egy órakor ültek az asztalhoz, hogy közös ebédet költsenek el a rendezvénysátorban. Fél háromtól az Országos Szlovén Önkormányzat által alapított „Magyarországi Szlovénekért Díj” átadója következett. Ezt a díjat idén ketten érdemelték ki: Ropos Márton és Nemes László.

Fotó: VN/Szántó Anna

Kulturális műsor

Az Országos Szlovén Találkozó műsorával folytatták a programot: tartalmas és gazdag kulturális blokkal zárta a délutánt, melynek keretében fellépett a KUD GORIČKO folklórcsoport, a Magyarországi Szlovének Szövetsége felsőszölnöki Cinegék éneklőcsoportja, a Nardáról érkezett „Lastavica” kórus és a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola gyermek néptánccsoportja. Utána műhelymunkák következtek (például papírvirág-készítés, kosárfonás), melyeknél lehetőség volt arra is, hogy a jelenlévők részt vegyenek benne, és kipróbálják saját ügyességüket, tehetségüket. Megtekinthették a résztvevők a Time Tourist – Időutazó Múzeumot is.