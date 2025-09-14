A csemegeszőlő-termés csodájára jártunk ebben a vasvári kertben - fotók

Az egyik fürt, a Preobraženie – korai, orosz nemesítésű, nagy fürtű csemegeszőlő – kettő és fél kilogramm súlyú, a másik, a Dolgoždannij – szeptember második felében szüretelhető, mag nélküli, bőtermő – 1,6 kilósra nőtt, mutatja a ház bejáratánál Kovács István, és invitál beljebb: menjünk, mert van ennél jobb is.

A csemegeszőlő-termés csodájára jártunk Kovács István vasvári kertjében.

Fotó: Szendi Péter

223 fürt csemegeszőlő: hatalmas bogyójú, lédús fürtök

Ízre és külsőre is különleges, jó hidegtűrésű, korai érésű, jó minőséget adó szőlőfajtákat keresgélt az interneten, olyanokat, amelyek kevesebb vegyszerrel, vagy akár teljesen vegyszermentesen termeszthetők, meséli séta közben a házigazda, akinek világéletében a cseresznye volt a gyümölcsök közül a favoritja. Volt is egy hatalmas fája, nagy szemű, bőven termő cseresznyével. Az a fa elpusztult, és mivel a szőlőt is legalább annyira szereti, inkább ezzel próbálkozott. Körülbelül hatvan tőkét ültetett, legalább harmincféle szőlője van, köztük az Oroszországban nemesített Džina, a magnélküli Kismis Parfum, a Muskat Sołomka, a Flamengo, a lédús bogyójú Jubilej és István favoritjai, a halványsárga, korai érésű Helena és a muskotályos ízű Milana.