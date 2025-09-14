1 órája
A csemegeszőlő-termés csodájára jártunk ebben a vasvári kertben - fotók
Különleges, új nemesítésű szőlőfajtákat telepített vasvári kertjében Kovács István – az idei az első év, hogy a tőkék gyönyörű minőséget és 223 fürtöt adtak. A hatalmas bogyójú, sárgás-krémes, borostyán sárga vagy élénkvörös színű, roppanóan húsos, lédús, vékony vagy éppen vastagabb héjú finom csemegeszőlőket mi is megkóstolhattuk.
Az egyik fürt, a Preobraženie – korai, orosz nemesítésű, nagy fürtű csemegeszőlő – kettő és fél kilogramm súlyú, a másik, a Dolgoždannij – szeptember második felében szüretelhető, mag nélküli, bőtermő – 1,6 kilósra nőtt, mutatja a ház bejáratánál Kovács István, és invitál beljebb: menjünk, mert van ennél jobb is.
223 fürt csemegeszőlő: hatalmas bogyójú, lédús fürtök
Ízre és külsőre is különleges, jó hidegtűrésű, korai érésű, jó minőséget adó szőlőfajtákat keresgélt az interneten, olyanokat, amelyek kevesebb vegyszerrel, vagy akár teljesen vegyszermentesen termeszthetők, meséli séta közben a házigazda, akinek világéletében a cseresznye volt a gyümölcsök közül a favoritja. Volt is egy hatalmas fája, nagy szemű, bőven termő cseresznyével. Az a fa elpusztult, és mivel a szőlőt is legalább annyira szereti, inkább ezzel próbálkozott. Körülbelül hatvan tőkét ültetett, legalább harmincféle szőlője van, köztük az Oroszországban nemesített Džina, a magnélküli Kismis Parfum, a Muskat Sołomka, a Flamengo, a lédús bogyójú Jubilej és István favoritjai, a halványsárga, korai érésű Helena és a muskotályos ízű Milana.
A csemegeszőlő-termés csodájára jártunk ebben a vasvári kertbenFotók: Szendi Péter
– Most végre nem kell vennem, hanem a kertemből ehetem – mondja, és azt is elárulja: az első évek nehézkesen alakultak. – Tavaly már megmutatta volna magát, de végül teljesen elfagyott a szőlő, aminek a hidegen kívül a kertünk melletti patakból érkező pára a másik ellensége: ez a lisztharmat és a peronoszpóra melegágya.
Sok munka és a sok dédelgetés
A nehezített terep ellenére az idei termés gyönyörű, ami a sok munka és a sok dédelgetés eredménye.
– A szőlővel foglalkozni kell, nem elég csak ránézni egyszer egy héten. Fattyazom, permetezem, nagyobb részben bio permetszerrel, kapálom, öntözöm. Ha abbahagyom az öntözést, egy pillanat alatt megérzik. Árnyékolót és az érés előtt egy hónappal termésvédő hálót raktam minden fürtre a rovarok, kártevők, madarak ellen. Szinte egész évben munkát ad, de mindenért kárpótol az eredmény: július közepétől október elejéig tudjuk fogyasztani a különböző érésű fajtákat.
Összesen 223 fürtnek örülhettek az idén, mondja István, aki gépbeállítóként dolgozik Szombathelyen, a szőlő a hobbija, szereti körbejárni akár naponta többször vasvári kertjét, ahol a szőlő mellett 11 féle cseresznye, 3 féle körte, két féle alma is terméssel örvendezteti meg a családot.