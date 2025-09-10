szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Ezeket a munkálatokat fogják végezni szeptemberben Szombathelyen

Több helyen is komoly munkálatokra kell számítani.

A Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy Szombathelyen egy nagyszabású, Európai Uniós támogatású áramhálózat-fejlesztés zajlik, melynek keretében új, 132 kV-os transzformátorállomást építenek, és új nagyfeszültségű távvezetékeket telepítenek az E.ON beruházásában. A szombathelyi elkerülőn a Danube InGrid program részeként, az Európai Unió Európai Hálózatfinanszírozási Eszközének társfinanszírozásával megvalósuló új alállomás egy modern, korszerű, környezetbarát és üzembiztos létesítmény lesz, amely hosszú távon szolgálja a térség megbízható és stabil villamosenergia-ellátását.

A fejlesztés részeként 2025 szeptemberében a következő munkákat tervezi elvégezni a vállalkozó:

- A Viktória utcai körforgalom és a 11-es Huszár úti körforgalom közötti szakaszon árokásási és csatornaépítési munkák zajlanak a hónap első felében. Ezzel párhuzamosan a Perint pataknál irányított fúrást végeznek a patak alatti átvezetés biztosítására.
- A Muskátli utca és az alállomás közötti szakaszon szeptember közepén ásás és csatornaépítés történik, míg a Muskátli utca és a 2. kötési hely közötti szakaszon a hónap utolsó harmadában folytatódnak a földmunkák. Ezen a területen a kerékpárút aszfaltmarása is megtörténik, amely a későbbi nyomvonal-kialakítást készíti elő. A Saághy István utca 11-es Huszár úti körforgalom felőli részén szintén földmunka és csatornaépítés zajlik majd szeptember közepén, a 4. kötési hely és az utca közötti szakaszon.
- A kerékpárút teljes szélességű felmarása tervezetten 2025. szeptember 22–23-án történik, a Vadász Étteremtől kiindulva. A munkaárok ásása az útátvágásokkal egy ütemben történik. Az érintett ingatlantulajdonosokkal az útátvágásokat előzetesen egyezteti a vállalkozó, a munkálatokat olyan időpontban fogja végezni, amely a lehető legkevesebb kellemetlenséggel jár számukra. A kerékpárutak lezárása a forgalomtechnikai terv figyelembevételével történik.

A Saághy István utca irányított fúrását pedig 2025. október 13–28. között tervezik elvégezni.

Kérik az érintett lakók, valamint az arra közlekedők türelmét és megértését!

 

