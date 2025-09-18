szeptember 18., csütörtök

Új komplexum létesült Szombathelyen a Söptei úttól nem messze: pénteken nyitnak

Új sportág hódít, már Szombathelyen is űzhető. Padel: a Kőszegi SE teniszezője, Vörös Máté pénteken nyitja meg a város első padelcsarnokát.

Tóth Gábor

Eddig még nem volt ilyen: padel Szombathelyen!

Padel
Padelpálya nyílik Szombathelyen - Vörös Máté és Kéki Márk (képünkön) a Kőszegi SE színeiben értek el sikereket
Fotó: VN/Kőszegi SE

Tenisz után/közben padel

A történet azért messzebbről keződik. Augusztus végén a budapesti Római-parton rendezett 15 ezer dolláros ITF páros tenisztornán óriási bravúrt ért el a kőszegi kötődésű, a Kőszegi SE szuperligás teniszcsapatát erősítő Vörös Máté, Kéki Márk kettős. A fiatal magyar páros szabadkártyával indult, mégis sorra legyőzte a harmadik, majd második kiemelt párost, végül a döntőben az első helyen rangsorolt ciprusi kettőst is – ezzel a Vörös-Kéki páros pályafutása első felnőtt profi tornagyőzelmét aratta!

Padelpálya nyitja meg kapuit Szombathelyen 
Fotó: Cseh Gábor

Érdekeség, hogy miközben Vörös Máté teniszben is szép sikereket ér el, addig Szombathelyen egy új sportág népszerűsítésén dolgozik: pénteken nyílik a város első padelcsarnoka, a West Padel, ahol négy profi pálya várja a sportolni vágyókat.

Vörös és Kéki az Egyesült Államokban, a kaliforniai Sacramento State egyetemen játszottak együtt párost. Ott sportösztöndíjjal diplomáztak, megdöntve az iskola összes párosrekordját – volt szezon, amikor 20/1-es mérleggel zártak, és utolsó évükben 14 év után először bajnoki címet nyertek az egyetemnek. Hazatérésük után szüneteltették a profi karriert, de a Szuperligában folyamatosan együtt versenyeztek a Kőszegi SE színeiben. A Magyar Tenisz Szövetség vezetői – Sávolt Attila főtitkár és Bardóczki Kornél Davis Kupa-kapitány – megkeresték a fiatalokat, és jelezték: komoly potenciált látnak a párosukban. Arra biztatták őket, hogy fektessenek bele egy-két évet a profi karrierbe, hiszen reális esélyük van bekerülni a Davis Kupa-válogatottba fix párosaként, sőt Grand Slam-tornákon is bemutatkozhatnának. A budapesti ITF-torna diadala megerősítette: valóban ott a helyük a nemzetközi mezőnyben.

De amíg Kéki Márk New Yorkban folytatja mesterszakos tanulmányait, addig Vörös Máté Szombathelyen egy másik sportágban épít jövőt: pénteken nyílik a West Padel, a város első padelcsarnoka.

  • Most egy kicsit több időt szentelek a padelnek, de jövő májusban, amikor Márk hazatér, újra teljes erőbedobással nekivágunk a profi tenisznek. A szövetség, Kőszegi SE és a Budai Tenisz Centrum támogatásával szeretnénk szép lassan előrelépni a világranglistán. Addig is az a célom, hogy a West Padelt beindítsam, és közelebb hozzam Szombathelyhez ezt a fantasztikus, egyre népszerűbb sportágat! – fogalmazott Vörös Máté.

A padel egy egyre népszerűbb ütősport. A tenisz és a squash kombinációja – a szabályok hasonlóak, de a különbség elsősorban a játékhoz használt ütőben és a pontozás módjában rejlik. A játékot egy speciális, 10×20 méteres pályán játsszák. A pálya 4 méter magasságig el van kerítve. Abban különbözik a teniszpályától, hogy oldalsó és hátsó falakkal rendelkezik, emiatt jobban hasonlít a squashpályához. A padelben az adogatás mindig alulról történik. Az ütőt nem szabad a derékvonalnál magasabbra emelni - ez különbözteti meg a padelt a tenisztől, ahol az adogatást felülről és alulról is lehet végezni. 


 

 

