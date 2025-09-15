Botrány Szombathelyen: részegen mutogatta és játszott férfiasságával egy férfi

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség szeméremsértés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júniusában három különböző alkalommal, Szombathely nyilvános közterületein mások, köztük tizennegyedik életévüket be nem töltött személyek előtt ittasan a nemi szervét szeméremsértő módon mutogatta és önkielégítést végzett. Cselekményeit a járókelők is észlelték, és azon megbotránkoztak.

A járási ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta az ilyen bűncselekmények miatt már büntetett vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.