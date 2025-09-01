A legendás szombathelyi vendéglátós újra megnyitotta éttermét

Újra felcsaptak a lángok a kemencében: ma 11 órától megnyitotta kapuit a szombathelyi Ciao Amico - a hírt a közösségi oldalukon jelentették be. „A Ciao Amico visszatér Szombathelyre! Fatüzelésű olasz pizzák új stílusban, új csapattal – helyben, elvitelre és kiszállítással. Minőség, amit már ismersz, ízek, amikre újra vágysz. Tűzön sütve, szívből adva” – írták.

Ebben a kemencében sülnek majd a pizzák a szombathelyi étteremben

Forrás: Facebook

Újranyit a Ciao Amico Szombathely

Az első napon már sültek is a klasszikus kedvencek: Margherita, Sonkás, Hawaii, Magyaros, Jackpot és sok más ikonikus íz. A nyitásról Varga Zsolt, „Mazsi”, a szombathelyi vendéglátás ismert alakja videóban is beszámolt, ahol köszönetet mondott a bizalomért, és azt ígérte: az új Amigo-csapat mindent megtesz, hogy méltóképp folytassa a történetet.

Ezt olvasta már?