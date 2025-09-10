szeptember 10., szerda

Főtéri prolémák

1 órája

Miért zárnak sorra a belvárosi üzletek? - Megoldást kerestek a fórumon

Címkék#Szombathely#NAV#Cseri József#Vas Vármegyei Kereskedelmi-és Iparkamara#fórum

Közel háromórás fórumot tartottak kedden a szombathelyi Városházán, ahol kereskedők, vendéglátósok, az iparkamara, a NAV, a városvezetés és a városrendészet képviselői ültek egy asztalhoz. A vita középpontjában a szombathelyi főtér problémái álltak.

Polgár Patrícia

Körülbelül háromórás, maratoni fórumot tartottak kedden a szombathelyi Városháza nagytermében, ahol a Vas Vármegyei Kereskedelmi- és Iparkamara az üzlettulajdonosokkal, a NAV, a városvezetés és a városrendészet képviselőivel közösen a szombathelyi főtér üzletbezárásainak orvoslását kereste. Bár a résztvevők nyíltan megfogalmazták a gondokat, a találkozó végére kézzelfogható megoldás nem született, ötletek viszont hangzottak el.

A szombathelyi főtér és belváros problémáira keresték a megoldást a fórumon.
A szombathelyi főtér és belváros problémáira keresték a megoldást a fórumon.
Fotó: Szendi Péter

Szombathelyi főtér: fórumon keresték az üzletbezárások ellenszerét

A fórumot Cseri József, a kamara elnöke nyitotta meg, aki hangsúlyozta: azért hívták össze a találkozót, hogy feltárják a kereskedők és vendéglátósok problémáit, és javaslatokat dolgozzanak ki ezek kezelésére. Mint mondta, a vasi jövedelmi szint országosan a középmezőny első felében foglal helyet, ám a kiskereskedelmi forgalom alapján csak Nógrádot és Tolnát előzi meg a megye. A számokból szerinte az látszik, hogy a helyiek inkább Ausztriában vagy online költik el pénzüket.

Az üzlettulajdonosok elsősorban a parkolási nehézségeket emelték ki. Sokan kifogásolták a megszüntetett parkolóhelyeket, és a díjakat is magasnak tartják. Egyikük szerint ma már az autós közlekedés az általános, a főtér környékén viszont alig lehet megállni.

Fórum a városházán: középpontban a Fő tér gondjai

Fotók: Szendi Péter

Mások a városmarketing hiányát rótták fel. Példaként említették, hogy Szombathelynél kisebb turisztikai vonzerővel bíró városok is képesek sikeresebben megszólítani a látogatókat. A közterületek tisztaságát is többen kifogásolták, és sokan a hajléktalanok jelenlétét is problémának tartják.

Ágoston Sándor, a városrendészet irodavezetője hozzátette: idén 317 alkalommal intézkedtek a belvárosban közterületi alkoholfogyasztás, koldulás és köztisztasági szabálysértés miatt.

A fórum végén ugyan valódi áttörés nem született, de Cseri József biztosította a résztvevőket, hogy a kamara egyeztetéseket kezdeményez az önkormányzattal az ügyben. Mint fogalmazott: 

Vannak kihívások, vannak nehézségek, de hiszek abban, hogy az önök elkötelezettségével és a Kamara hozzáállásával eredményt fogunk elérni.

 

 

