Miért zárnak sorra a belvárosi üzletek? - Megoldást kerestek a fórumon

Körülbelül háromórás, maratoni fórumot tartottak kedden a szombathelyi Városháza nagytermében, ahol a Vas Vármegyei Kereskedelmi- és Iparkamara az üzlettulajdonosokkal, a NAV, a városvezetés és a városrendészet képviselőivel közösen a szombathelyi főtér üzletbezárásainak orvoslását kereste. Bár a résztvevők nyíltan megfogalmazták a gondokat, a találkozó végére kézzelfogható megoldás nem született, ötletek viszont hangzottak el.

A szombathelyi főtér és belváros problémáira keresték a megoldást a fórumon.

Fotó: Szendi Péter

Szombathelyi főtér: fórumon keresték az üzletbezárások ellenszerét

A fórumot Cseri József, a kamara elnöke nyitotta meg, aki hangsúlyozta: azért hívták össze a találkozót, hogy feltárják a kereskedők és vendéglátósok problémáit, és javaslatokat dolgozzanak ki ezek kezelésére. Mint mondta, a vasi jövedelmi szint országosan a középmezőny első felében foglal helyet, ám a kiskereskedelmi forgalom alapján csak Nógrádot és Tolnát előzi meg a megye. A számokból szerinte az látszik, hogy a helyiek inkább Ausztriában vagy online költik el pénzüket.

Az üzlettulajdonosok elsősorban a parkolási nehézségeket emelték ki. Sokan kifogásolták a megszüntetett parkolóhelyeket, és a díjakat is magasnak tartják. Egyikük szerint ma már az autós közlekedés az általános, a főtér környékén viszont alig lehet megállni.