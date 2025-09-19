Megható levelet kapott a szombathelyi kórház

Hálás levelet kapott a szombathelyi kórház - osztották meg közösségi oldalukon.

Levelet kapott a szombathelyi kórház

Forrás: VN/archív

A levélíró a Kardiológiai-Osztály számára küldött hálával telt levelet és egy fotót is megosztott. Mint írja, szeretné háláját kifejezi a kórház dolgozói iránt. Öt éjszakás benntartózkodása során azt tapasztalta, hogy a személyzet minden tagja végtelenül kedves és mosógolyós, valamint figyelmes is. Külön kiemelte az elhelyezését, valamint a tisztaságot is. Továbbá azt is, hogy a rengeteg ember ellenére is kedves és türelmes személyzettel találkozott a sürgősségi részlegen is. A levélíró végül eredményes gyógyítást és további sok elismerést kívánt a szombathelyi kórháznak.