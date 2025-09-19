szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hálás

1 órája

Megható levelet kapott a szombathelyi kórház

Címkék#Kardiológiai-Osztály#hála#levél

Vaol.hu

Hálás levelet kapott a szombathelyi kórház - osztották meg közösségi oldalukon.

Levelet kapott a szombathelyi kórház
Levelet kapott a szombathelyi kórház
Forrás: VN/archív

Levelet kapott a szombathelyi kórház

A levélíró a Kardiológiai-Osztály számára küldött hálával telt levelet és egy fotót is megosztott. Mint írja, szeretné háláját kifejezi a kórház dolgozói iránt. Öt éjszakás benntartózkodása során azt tapasztalta, hogy a személyzet minden tagja végtelenül kedves és mosógolyós, valamint figyelmes is. Külön kiemelte az elhelyezését, valamint a tisztaságot is. Továbbá azt is, hogy a rengeteg ember ellenére is kedves és türelmes személyzettel találkozott a sürgősségi részlegen is. A levélíró végül eredményes gyógyítást és további sok elismerést kívánt a szombathelyi kórháznak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu