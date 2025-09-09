szeptember 9., kedd

Hamarosan kiérkeznek

54 perce

Tűzoltók a szombathelyi kórház területén!

Címkék#kórház#kiérkezés#tűzoltók

Vaol.hu

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy 2025. szeptember 10-én, szerdán a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gyakorlatot tart a kórház területén.

Mindenki megértését és együttműködését köszönik!

 

