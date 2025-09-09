Hamarosan kiérkeznek
53 perce
Tűzoltók a szombathelyi kórház területén!
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy 2025. szeptember 10-én, szerdán a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gyakorlatot tart a kórház területén.
Mindenki megértését és együttműködését köszönik!
