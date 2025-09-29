3 órája
Közgyűlés ÉLŐ: terítéken a felsőcsatári üdülőtábor és a Haladás
Szokatlan időpontban, a hónap utolsó hétfőjén tartja ülését a Szombathelyi Közgyűlés. A kiküldött napirendi pontokhoz képest eggyel többet, összesen 15-öt tárgyalnak nyilvánosan, további kettőt zárt ajtók mögött. Kövesse velünk a szombathelyi közgyűlés legfontosabb eseményeit!
Hétfőn tartja ülését Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése. A nyári szünet utáni első közgyűlésen várhatóan új intézményt alapítanak a parkfenntartásra, igazgatói pályázatokat írnak ki, ingatlaneladásokról döntenek és módosítják a lakásrendeletet. Kövesse velünk a szombathelyi közgyűlés legfontosabb eseményeit!
12:20 Önkormányzati rendelet III. számú módosítását hozzászólás nélkül elfogadta a közgyűlés
Ebben többek között arról határoztak, hogy új autót vásárol az önkormányzat - a magas javítási költségek miatt már nem lehetett vele tovább várni. A gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések megtárgyalása során Illés Károly ismét felhozza a hulladékszállítási problémát. Ha nem tudják megoldani, adják vissza feladatot a MOHU-nak, aki majd új alvállalkozót keres - hangsúlyozza.
Nincs minden évben választás, ez meg is látszik az útfejlesztések mennyiségén - ezekkel a szavakkal kommentálja Horváth Gábor a SZOVA első félévi beszámolója kapcsán. Kifejti továbbá: az ingatlaneladás egyszeri bevétel, talpon tartja a SZOVA-t, de mi lesz, ha elfogynak az eladható ingatlanok? A végiárusítás nem jó irány. A minisztériumokhoz kell fordulni – mondja.
Nemény András válaszol: ha valaki elégszer fordul a minisztériumokhoz, akkor az ő. A szűk költségvetés és mozgástér terén pedig ismét a szolidaritási adót említi. Kovács Cecília, a SZOVA vezérigazgató válaszol az elhangzottakra: platós autót csak műszaki hiba estén küldenek. Az azonban tény: a gépjárműpark elöregedetett. Végül nagyobb vita nélkül fogadják el a napirendi pontot, 14:15 óráig ebédszünet.
11:00 - Galambmentesítés indul
Lakhatás helyzete tragikus, mondja Czeglédy Csaba. Több mint 3000 üres lakás van Szombathelyen. A városi bérlakásprogramba eddig 50 ingatlant vontak be. Közben újabb és újabb lakások épülnek - ezeknek egy része is üres lesz. Az érintetteket jó lenne tájékoztatni a lehetőségről, célzott, újabb reklámot kellene csinálni. Újra előkerül a felsőcsatári üdülő ügye is. Horváth Gábor azt javasolja: a közgyűlés hatalmazza fel a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a Vas Vármegyei Közgyűléssel. Ez is pártpolitikán felül álló ügy.
Illés Károly hulladékszállítási probléma ügyében szólal fel: gyakran előfordul, platós teherautón hegyekben hordják el a szemetet az Oladi városrészről. Köszönet azoknak, akik így is elvégzik a munkát. Szerinte egy gazdálkodó szervezetnek ezt meg kellene tudnia oldani. Horváth Soma alpolgármester arról beszél, a Bem József utcai megújult játszótérhez mobil térfigyelő kamerát helyeznek ki, ami már a héten munkába is állhat.
Sokak örömére galambmentesítik a Domus bevásárlóközpont és a Fő tér környékét. A lehető legállatbarátabb akció jövő héten indul és egy hónapon át tart. Bokányi Adrienn az állatvédelmi területért is felelős tanácsnokként ezzel nem ért egyet.
10:15 - Martin Dellenbach, a DSM AG igazgatótanácsának elnöke is itt van a közgyűlésen
Köszönöm a lehetőséget és a bizalmat. Ez egy nagyon hosszú út lesz, sok változásra lesz szükség. A legfontosabb a fiatalság támogatása, hogy a tehetségeket fejlesszük, a lehetőségeket kiaknázzuk, a Haladás fejlődését beindítsuk. Az infrastruktúra rendelkezésre áll. Az eddigi tapasztalatokat, szaktudásunkat szeretnénk behozni ebbe az együttműködésbe. Hosszú út lesz, ez az út most kezdődik el, de együtt minden lehetséges - mondta Schäfer Péter, az Illés Akadémia kuratóriumának városi delegáltja úgy fogalmazott: DSM AG nem csupán tőkebefektető, hanem erőforrásait szeretné Szombathelyre helyezni. Hogy a Haladás visszajusson oda, ahova való. Végül 18 egyhangú igen szavazattal megszavazzák a napirendi pontot. A két közgyűlés közötti beszámolóval folytatják.
Előzmények:
Gyöngyössy Péter, a Kerekerdő Alapítvány elnökének felszólalásával kezdődött a Szombathelyi Közgyűlés első őszi ülése. Kiemelte: rövidtávon állatmegóvást, középtávon pályázati lehetőséget szeretnének. Gyöngyössy Péter szerint a tábor jelenleg is működőképes lehetne. Hosszan beszélt arról is, mit jelent egy tábor, miért lenne fontos megmenteni. Nemény András átvette a kötetbe rendezett több mint háromezer aláírást. Szombathely polgármestere hangsúlyozta: személyesen egyetért az üggyel, de az önkormányzatnak jelenleg nincs anyagi lehetősége a felújításra költeni, pedig szakvélemény van róla: táboroztatásra jelen körülmények között nem alkalmas a hely. Azt javasolta: ha lesz második fordulója a Versenyképes Járások Programnak, a környező településekkel közösen esetleg megpróbálhatnak pályázni rá.
Szokatlan időpontban, a hónap utolsó hétfőjén tartja ülését a Szombathelyi Közgyűlés
Napirendi pontra veszik a Haladás 1919 Kft.-vel kapcsolatos döntéseket. Mint arról szombaton beszámoltunk, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Delli Sport Invest AG stratégiai partnerségben állapodott meg a nagy hagyományokkal rendelkező Haladás futballklub jövőjéről. Nemény András kiemelte: olyan szakmai befektetőcsoporttal sikerült megállapodást kötni, amely már bizonyított. Olyan konstrukciót dolgoztak ki, amely átlátható működést hoz az utánpótlástól a felnőtt csapatig. Mindenkitől türelmet is kért egyúttal: a munka megfigyeléssel, átgondolással kezdődik.
Újabb aranykora jöhet a szombathelyi focinak
Illés Károly, a FIDESZ-KDNP szombathelyi csoport elnöke úgy fogalmazott: minden lehetőséget meg kell ragadni, meg kell adni az esélyt az együttműködésnek. Reméli, a szombathelyi futball újabb aranykora jön el. - Legyünk konszenzusban, mindenki szombathelyi, adjuk meg a bizalmat – vette át a szót Horváth Gábor önkormányzati képviselő.
Ez az ügy pártpolitikán felül áll - hangsúlyozza a polgármester, miután Danka Lajos kifejti, tartózkodni fog a szavazáson. Ágh Ernő is egyetért a gondolattal. Épp ezért öltött ma zöld nyakkendőt- mondja.
A felsőcsatári tábor megmentéséért: átadják az aláírásokat