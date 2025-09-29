Közgyűlés ÉLŐ: terítéken a felsőcsatári üdülőtábor és a Haladás  

Hétfőn tartja ülését Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése. A nyári szünet utáni első közgyűlésen várhatóan új intézményt alapítanak a parkfenntartásra, igazgatói pályázatokat írnak ki, ingatlaneladásokról döntenek és módosítják a lakásrendeletet. Kövesse velünk a szombathelyi közgyűlés legfontosabb eseményeit!

Szokatlan időpontban, a hónap utolsó hétfőjén tartja ülését a Szombathelyi Közgyűlés

12:20 Önkormányzati rendelet III. számú módosítását hozzászólás nélkül elfogadta a közgyűlés

Ebben többek között arról határoztak, hogy új autót vásárol az önkormányzat - a magas javítási költségek miatt már nem lehetett vele tovább várni. A gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések megtárgyalása során Illés Károly ismét felhozza a hulladékszállítási problémát. Ha nem tudják megoldani, adják vissza feladatot a MOHU-nak, aki majd új alvállalkozót keres - hangsúlyozza.

Nincs minden évben választás, ez meg is látszik az útfejlesztések mennyiségén - ezekkel a szavakkal kommentálja Horváth Gábor a SZOVA első félévi beszámolója kapcsán. Kifejti továbbá: az ingatlaneladás egyszeri bevétel, talpon tartja a SZOVA-t, de mi lesz, ha elfogynak az eladható ingatlanok? A végiárusítás nem jó irány. A minisztériumokhoz kell fordulni – mondja.

Nemény András válaszol: ha valaki elégszer fordul a minisztériumokhoz, akkor az ő. A szűk költségvetés és mozgástér terén pedig ismét a szolidaritási adót említi. Kovács Cecília, a SZOVA vezérigazgató válaszol az elhangzottakra: platós autót csak műszaki hiba estén küldenek. Az azonban tény: a gépjárműpark elöregedetett. Végül nagyobb vita nélkül fogadják el a napirendi pontot, 14:15 óráig ebédszünet.

11:00 - Galambmentesítés indul

Lakhatás helyzete tragikus, mondja Czeglédy Csaba. Több mint 3000 üres lakás van Szombathelyen. A városi bérlakásprogramba eddig 50 ingatlant vontak be. Közben újabb és újabb lakások épülnek - ezeknek egy része is üres lesz. Az érintetteket jó lenne tájékoztatni a lehetőségről, célzott, újabb reklámot kellene csinálni. Újra előkerül a felsőcsatári üdülő ügye is. Horváth Gábor azt javasolja: a közgyűlés hatalmazza fel a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a Vas Vármegyei Közgyűléssel. Ez is pártpolitikán felül álló ügy.