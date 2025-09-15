szeptember 15., hétfő

1 órája

Szombathelyi közlekedés: Keresd meg a hibát a képen!

Címkék#Szombathely#Garai utcában#hiba

Gombos Kálmán

Kedden utcatakarítás, kisebb munkák elvégzése történt meg Szombathelyen a Garai utcában, amint arról lapunk is beszámolt. Ezzel egy időben az utca egyirányú lett: azóta már csak a Semmelweis felől az Eötvös Loránd utca irányába engedélyezett a közlekedés. Ezt több táblával is jelzik, bár így is történnek figyelmetlenségek, ahogy láttuk is ottjártunkkor.

Viszont egy szemfüles olvasónk talált egy hibát az ott készített képeink egyikén. Íme, megosztjuk ismét: te is megtalálod?

Keresd meg a hibát a képen!
Keresd meg a hibát a képen!
Fotó: VN/Gombos Kálmán

 

 

