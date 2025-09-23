Mi is megkóstoltuk, mit esznek a gyerekek – A Bolyaiban nyílt szupermenzáról jelentjük - videó

A jó ebéd az, amit a gyermek elfogyaszt – így gondolkodik a Hungast csoport, amely a Hazai Alapanyagok a Magyar Menzákon (HAMM) és a Nyitott Kapuk a Menzán (NYKM) programok után évekkel ezelőtt újabb innovációval rukkolt elő, ez a Szupermenza.

Szupermenza a Bolyaiban: a gyerekek nemcsak a kedvelt ételeket fogyasztják, hanem azokat is, amiket korábban érintetlenül visszaküldtek.

Fotó: Unger Tamás

Szupermenza a Bolyaiban

Szem előtt tartják a fogyasztói elégedettséget – a legfontosabb, hogy a gyermekek jóllakjanak –, ennek okán fontosnak tartják a választási lehetőség biztosítását. Ezenkívül a környezeti fenntarthatóságot, az élelmiszer-hulladék csökkentését is, ami az üzemeltetők tapasztalata szerint a szabad szedéses tálalással megvalósul. Felgyorsult világunkban a fogyasztói szokások olyan mértékben megváltoztak, ami a sok évtizedes menzai étkeztetés teljes reformjáért kiáltott, és ők – úgy tűnik – meghallották ezt a kiáltást. Ezen túl a tudatosan táplálkozó felnövő fiatal generáció támogatása mellett tették le a voksukat. A korábban megszokotthoz képest itt a fogyasztó dönti el, hogy miből mennyit szeretne enni – a szállító cég csak azt kéri, hogy miután jól lakott, üres legyen a tányérja, és ne kelljen a megmaradt ételt kidobniuk.

A feltálalt ételek közül bármelyiket, bármilyen sorrendben, mennyiségben lehet választani, és akár többször is lehet szedni az ételekből, sőt, mindenkit arra biztatnak, hogy inkább szedjen többször, ahelyett hogy elsőre túl sok legyen. Fontos még, hogy mindig csak tiszta tányérra szedhetnek maguknak. Ráadásként heti egyszer húsmentes az ebéd – a zöldebb Földért.