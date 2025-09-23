56 perce
Mi is megkóstoltuk, mit esznek a gyerekek – A Bolyaiban nyílt szupermenzáról jelentjük - videó
Körmend és Sárvár három-három általános iskolájában, Szombathelyen az Oladi Általános Iskolában pilot jelleggel működik, és szeptember 1-jétől az ELTE Bolyai-iskolában is elérhető a szupermenza. Megszokták már a bolyais menzások a szabad szedést? Kipróbálják az új ízeket? Tényleg visszaszorítja az új fajta tálalás az ételpazarlást a szupermenza? S főleg: finomak a fogások? Utánajártunk. A biztonság kedvéért éhesen mentünk.
A jó ebéd az, amit a gyermek elfogyaszt – így gondolkodik a Hungast csoport, amely a Hazai Alapanyagok a Magyar Menzákon (HAMM) és a Nyitott Kapuk a Menzán (NYKM) programok után évekkel ezelőtt újabb innovációval rukkolt elő, ez a Szupermenza.
Szupermenza a Bolyaiban
Szem előtt tartják a fogyasztói elégedettséget – a legfontosabb, hogy a gyermekek jóllakjanak –, ennek okán fontosnak tartják a választási lehetőség biztosítását. Ezenkívül a környezeti fenntarthatóságot, az élelmiszer-hulladék csökkentését is, ami az üzemeltetők tapasztalata szerint a szabad szedéses tálalással megvalósul. Felgyorsult világunkban a fogyasztói szokások olyan mértékben megváltoztak, ami a sok évtizedes menzai étkeztetés teljes reformjáért kiáltott, és ők – úgy tűnik – meghallották ezt a kiáltást. Ezen túl a tudatosan táplálkozó felnövő fiatal generáció támogatása mellett tették le a voksukat. A korábban megszokotthoz képest itt a fogyasztó dönti el, hogy miből mennyit szeretne enni – a szállító cég csak azt kéri, hogy miután jól lakott, üres legyen a tányérja, és ne kelljen a megmaradt ételt kidobniuk.
A feltálalt ételek közül bármelyiket, bármilyen sorrendben, mennyiségben lehet választani, és akár többször is lehet szedni az ételekből, sőt, mindenkit arra biztatnak, hogy inkább szedjen többször, ahelyett hogy elsőre túl sok legyen. Fontos még, hogy mindig csak tiszta tányérra szedhetnek maguknak. Ráadásként heti egyszer húsmentes az ebéd – a zöldebb Földért.
Leteszteltük a szupermenzát a szombathelyi Bolyai-iskolábanFotók: Unger Tamás
A tanévkezdés után három héttel arra voltunk kíváncsiak: beletanultak-e a gyerekek, pedagógusok az új lehetőségbe és szabályokba? Nagyobb-e a diákok kóstolási kedve? Milyen a Szupermenza fogadtatása a Bolyaiban? Papp Tibor igazgató, Németh Mónika gazdasági vezető és Rózsás Anikó, a Hungast Elamen Zrt. területi vezetője kísértek bennünket.
Kreatív, kényelmes, környezettudatos
Az ebédlőben dizájnos Szupermenza felirat fogadja a betérőt, ehhez kreatív, figyelemfelkeltő grafikák párosulnak. Modern lett a tálalópult is, melegen és hidegen is tud tartani, alkalmas a szelektív hulladékgyűjtésre, valamint a használt tányérok, poharak és evőeszközök elhelyezésére, így a gyerekek kényelmesebben, gyorsabban és rendezettebben tudják leadni azokat, miután megették az ebédet.
– Amint megtudtuk, hogy lehetőség van a Szupermenza bevezetésére, megnéztük a működését. Két okból döntöttünk mellette: szerettük volna emelni az étkezés színvonalát és azt akartuk, hogy a gyerekek jól lakjanak napközben. Választhassanak és olyan ételek közül, amiket jó eséllyel megesznek. Nagyon jók az eddigi tapasztalatok, sikerült fejlődnünk. Másodsorban fenntartható és környezettudatos szemléletet szeretnénk tanítani a diákjainknak. Minden nap kiírjuk, hogy hány kiló élelmiszert kellett kidobni. A gyerekek elé is célként tűztük ki, hogy egyre csökkenjen ez a mennyiség.
Azt kérjük, hogy csak annyi ételt vegyenek ki a tányérjukra, amennyit meg is esznek. A tanévnyitón viccesen úgy fogalmaztam: indul a Bolyai all inclusive, de tulajdonképpen a kulturált étkezésre, akár a szállodai fogyasztásra is felkészítjük őket
– mondja Papp Tibor.
Németh Mónikával együtt megerősítik: dolgoznak azon, hogy fél 2-kor tudjanak egy nagyobb szünetet beépíteni az órarendbe, hogy mindenki időben megebédelhessen. Menzásaik száma tavaly nem érte el a 400-at, az idén 540-en étkeznek az iskolában, köztük sok felsős és gimnazista is, és nemcsak a gyerekek, hanem a pedagógusok közül is sokan visszatértek ebédelni. Három hét után mindenki belerázódott az új rendbe – teszik hozzá.
Megszűnt a tálcás rendszer
A régi tálcás rendszer teljes egészében megszűnt. A gyerekek maguknak szednek ételeket a polikarbonát, gyakorlatilag törhetetlen tányérokra. Először tányért vesznek, és két oldalról meghatározott irányba indulnak. Mindkét oldalon ugyanazt a kínálatot találják. A mintaadagokat már a bejáratnál látják, és az étlapról előre tudják azt is, hogy milyen fogások lesznek aznap. Mostanra komfortosan viselkednek a Szupermenzán. Ők szolgáltatóként azt tűzték ki célul, hogy a tálalás legvégéig kétféle ételt kínáljanak. Kapacitással jól bírják – tudjuk meg a cég képviselőjétől.
Fél 12-től lehet menzázni. Evőeszközöket, poharakat és szalvétatartókat több helyen látunk kirakva, veszünk mindegyikből, és mielőtt az első ebédelők megérkeznek, máris nézzük a csütörtöki kínálatot. Daragaluska leves, svéd sárgaborsó főzelék, tejberizs fahéjjal szórva; lecsós sertésragu bulgurral, teljes kiőrlésű kenyér, a salátás pultban kétféle saláta (naponta változó kínálattal) és aktuálisan szilva várják az éhes szájakat. A daragaluska leves: mintha étteremben ennénk, a sertésragu nem túl fűszeres, a bulgur finom puha, a főzelék jobb mint otthon, a tejberizs a gyermekkorunkat idézi. Miközben a mérsékelt adagokat elpusztítjuk a tányérokról, sztorikat hallgatunk az asztalnál:
Kedvenc a tökfőzelék?
Kiderül, hogy a gyerekek nemcsak a kedvelt ételeket fogyasztják, hanem azokat is, amiket korábban érintetlenül visszaküldtek. Az első héten például nagy meglepetésre a tökfőzelék volt a kedvenc. Nagy öröm, hogy rengeteg salátát esznek – a salátás pultokat nem győzik tölteni a konyhai segítők.
Élnek a variálhatóság lehetőségével: a minap vadas volt az egyik főétel, többen a makarónira borítottak a szószból hús nélkül vagy salátával ették a tésztát, de olyan is volt egy másik napon, aki a húst gyümölcsöntettel ette. Rekordok is születtek: akadt, aki kilencszer repetázott a köménymaglevesből és olyan 3. osztályos is, aki 17 tányért használt az ebédnél, azaz 17-szer ment szedni a pulthoz. A fogásokat az Aranypatak étteremben készítik – az iskolai tálalókonyhára kiszállítják. Ugyanazok a szakácsok és jórészt ugyanazokkal a 100 adagos receptekkel dolgoznak, mint régen. A választás szabadsága, a tálalás minősége és a vizuális élmény újdonság – mi ez, ha nem puszta pszichológia?