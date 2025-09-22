Szüret a Kőszegi-hegyen: ilyen lesz az idei bor - Helyzetjelentés a szőlőtőkék közül - fotók

Puttonnyal a hátukon hordják le a fürtöket a kőszegi önkormányzati hivatal dolgozói a hegy tetejéről. A terepviszonyok és a sűrű sortávolság miatt az ültetvényen mindent kézi munkával végeznek, igaz ez a betakarításra is. – Most minden plusz szorgos kézre szükség van, mentjük a menthetőt - mondja Láng József borász, az önkormányzati ültetvény gondozója. Miközben a platóskocsira borítja a terményt, meséli: – két héttel ezelőtt még úgy tűnt, kiemelkedően jó évjárat lesz az idei. Múlt héten azonban olyan köd telepedett a hegyre, amely napokig dunsztban tartotta, a pára és a nedvesség pedig nem tett jót a vékony héjú fajtáknak, így ennek a furmintnak sem. A termés mintegy 40 százaléka kárba veszett, de még így is jóval jobbnak ígérkezik a tavalyinál. Körülbelül egy hete a pettyeszsárnyú muslica is megjelent a tőkék között, ami nagy károkat tud okozni a szőlőfürtökben. Ezért is döntött úgy, nincs mire tovább várni. Megtudjuk: a múlt héten szüretelt cserszegi fűszeres és zenit fajták nagyon jó mustfokot mutatnak, a keményebb héjú, lazafürtű fajták – cabernet, kékfrankos – pedig még maradhatnak fent egy kis ideig. – Mi borosgazdák mindig azt mondjuk, akkor lehetünk nyugodtak, ha a termés bent van a pincében. Ezt jól bizonyítja az idei esztendő is – mondja, mielőtt újra hátára veszi a puttonyt.

Szüret Kőszegen - Szabó Márton szerint ingadozó az idei évjárat

Forrás: Cseh Gábor

Szüret Kőszegen: a fehérek már a pincékben

A fehér fajták közül a zenit, sárgamuskotály, chardonnay már mindenhol a pincékben vannak. Most a zweigeltet szedik rozénak, és több helyütt a Kőszegi-hegyen megkezdődött a Pinot Noir betakarítása is. A kékfrankossal, és a Blauburgerrel zárják most a sort, ezeket várhatóan a jövő hét második felében kezdik szüretelni – tudjuk meg Szabó Mártontól, a Kőszegi Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetének elnökétől. Úgy tapasztalja, és ebben a környező gazdák is megerősítik, ingadozó az idei évjárat. Tavaly a nagy meleg miatt a savtartalommal volt gond, idén erre nem lehet panasz. Bizonyos dűlőkön a gombabetegségek – lisztharmat és peronoszpóra – okoznak terméskiest. A jövőt illetően azonban vannak aggályai a szakembernek. Azt mondja, az aranyszínű sárgaság előbb-utóbb Kőszegen is meg fog jelenni. Jelentős összefogásra lenne szükség minden gazdától, rengeteg a gondozatlan terület a környéken, ami melegágya a fertőzésnek.