Múltidéző
47 perce
Visszapillantó: ilyen volt a kőszegi szüret az elmúlt években
Itt a szüreti multaságok és felvonulások ideje. Képeken idézzük vissza az elmúlt évek legszebb pillanatait - ezúttal Kőszegről.
Fotó: Horváth Balázs
A hagyomány szerint a szüreti mulatság a szőlő betakarítását követő közösségi ünneplés, amely a közös munka lezárását, a termés megünneplését jelenti. Az ünnep része a zene, a tánc, a bál, a felvonulás, a hagyományos ételek és a friss bor fogyasztása.
Nézze vissza: ilyen volt a kőszegi szüret az elmúlt években
Vas vármegyében is nagy hagyománya van a szüreti mulatságoknak. Ezúttal Kőszegről hoztunk képeket. Az idei szüretet szeptember 26-án kezdődik a vasi kisvárosban
Kőszegi szüreti felvonulás
Kőszegi szüretFotók: Unger Tamás
A Kőszegi Szüreten jártunkFotók: Unger Tamás
Kőszegi szüret - 3. napFotók: Unger Tamás
Kőszegi szüret 2017
