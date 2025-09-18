szeptember 18., csütörtök

Múltidéző

47 perce

Visszapillantó: ilyen volt a kőszegi szüret az elmúlt években

Címkék#szüret#szüreti felvonulás#képgaléria

Itt a szüreti multaságok és felvonulások ideje. Képeken idézzük vissza az elmúlt évek legszebb pillanatait - ezúttal Kőszegről.

Vaol.hu
Visszapillantó: ilyen volt a kőszegi szüret az elmúlt években

Fotó: Horváth Balázs

A hagyomány szerint a szüreti mulatság a szőlő betakarítását követő közösségi ünneplés, amely a közös munka lezárását, a termés megünneplését  jelenti. Az ünnep része a zene, a tánc, a bál, a felvonulás, a hagyományos ételek és a friss bor fogyasztása.  

Nagy hagyománya van a szüreti felvonulásnak Vasban
Fotó: Unger Tamás

Nézze vissza: ilyen volt a kőszegi szüret az elmúlt években 

Vas vármegyében is nagy hagyománya van a szüreti mulatságoknak. Ezúttal Kőszegről hoztunk képeket. Az idei szüretet szeptember 26-án kezdődik a vasi kisvárosban

Kőszegi szüreti felvonulás

Kőszegi szüret

Fotók: Unger Tamás

A Kőszegi Szüreten jártunk

Fotók: Unger Tamás

Kőszegi szüret - 3. nap

Fotók: Unger Tamás

Kőszegi szüret 2017

 

 

