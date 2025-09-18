Visszapillantó: ilyen volt a kőszegi szüret az elmúlt években

A hagyomány szerint a szüreti mulatság a szőlő betakarítását követő közösségi ünneplés, amely a közös munka lezárását, a termés megünneplését jelenti. Az ünnep része a zene, a tánc, a bál, a felvonulás, a hagyományos ételek és a friss bor fogyasztása.

Nagy hagyománya van a szüreti felvonulásnak Vasban

Fotó: Unger Tamás

Vas vármegyében is nagy hagyománya van a szüreti mulatságoknak. Ezúttal Kőszegről hoztunk képeket. Az idei szüretet szeptember 26-án kezdődik a vasi kisvárosban