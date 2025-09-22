Csepregi szüret: közösség, hagyomány és ígéretes termés - Fotók a felvonulásról

A csepregi hegyen is korai fehér fajtákkal közte az Irsai Olivérrel kezdődött a szüret. A munkából Horváth Zoltán, a város polgármestere mint minden évben, így idén is felajánlotta a segítségét, amikor tud, kiveszi a részét a szüretből. Mit mondta, ki tudja, lehet, hogy a jövő évi Csepreg város borában az ő kezének munkája is benne lesz. Az idei friss, üde Irsai Olivér hamarosan megkóstolható lesz.

A szüreti felvonulás a gazdák ünnepe, egy, az egész várost megmozgató terményünnep

Fotó: Dr. Tarsoly Ádám

Az elmúlt szombaton a gazdák szünetet tartottak. Már jó előre feldíszítették a traktorokat, lovasfogatokat, hogy délután a szüreti mentben végigjárják a várost, majd megérkezzenek a fő helyszínre, a Promenádra. A helyi civilek, egyesületek pedig bemutatkoztak, rövid műsort adtak elő.

- A szüreti felvonulás a gazdák ünnepe, egy, az egész várost megmozgató terményünnep – mondta Tóth Marcell, a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület elnöke, aki egy réges-régi csepregi hagyományként engedélyt kért a szüret megkezdésére Horváth Zoltán polgármestertől. A városvezető megadta az engedélyt.

Szüret: köszöntötték a borbarát hölgyeket

A Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy ápolják a helyi szőlőtermesztési, gasztronómiai és borászati hagyományokat, népszerűsítsék a kulturált borfogyasztást. Az egyesület tagságát köszöntötték a huszadik születésnapon. A szüreti felvonuláson közreműködtek a csepregi mazsorettek, a város fúvószenekara.