Csepregi szüret: közösség, hagyomány és ígéretes termés - Fotók a felvonulásról

Címkék#csepreg#Horváth Zoltán#Tóth Marcell#szüret#szőlő

A szüret Csepregen nemcsak munkát, hanem ünnepet is jelent: közös élményt, amely összeköti a gazdákat, családokat és vendégeket.

Horváth László

A csepregi hegyen is korai fehér fajtákkal közte az Irsai Olivérrel kezdődött a szüret. A munkából Horváth Zoltán, a város polgármestere mint minden évben, így idén is felajánlotta a segítségét, amikor tud, kiveszi a részét a szüretből. Mit mondta, ki tudja, lehet, hogy a jövő évi Csepreg város borában az ő kezének munkája is benne lesz. Az idei friss, üde Irsai Olivér hamarosan megkóstolható lesz.  

szüret
 A szüreti felvonulás a gazdák ünnepe, egy, az egész várost megmozgató terményünnep
Fotó: Dr. Tarsoly Ádám

Az elmúlt szombaton a gazdák szünetet tartottak. Már jó előre feldíszítették a traktorokat, lovasfogatokat, hogy délután a szüreti mentben végigjárják a várost, majd megérkezzenek a fő helyszínre, a Promenádra. A helyi civilek, egyesületek pedig bemutatkoztak, rövid műsort adtak elő.

- A szüreti felvonulás a gazdák ünnepe, egy, az egész várost megmozgató terményünnep – mondta Tóth Marcell, a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület elnöke, aki egy réges-régi csepregi hagyományként engedélyt kért a szüret megkezdésére Horváth Zoltán polgármestertől. A városvezető megadta az engedélyt.

Szüret: köszöntötték a borbarát hölgyeket

A Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy ápolják a helyi szőlőtermesztési, gasztronómiai és borászati hagyományokat, népszerűsítsék a kulturált borfogyasztást. Az egyesület tagságát köszöntötték a huszadik születésnapon. A szüreti felvonuláson közreműködtek a csepregi mazsorettek, a város fúvószenekara.

Csepregi szüret - 2025 szeptember

Fotók: Dr. Tarsoly Ádám

 A szüreti mulatságra a horvátországi Pakrác testvértelepülésről Fa József (Josif Fa) vezetésével érkeztek vendégek. Nem tétlenkedtek, a saját maguk készítette ételekkel várták a kilátogatókat, a befolyt összeget a helyi óvoda alapítványának ajánlották fel.

Tóth Marcell, aki saját maga is borosgazda úgy összegzett, az utóbbi időszak időjárása kedvezett a szőlőnek. 

A hűvösebb éjszakát melegebb nappalok követték. A már említett fehér fajták szüretével végeztek, a rozénak való szőlő szürete szeptember második felében kezdődik. A kék fajtáké pedig a hónap végén, október elején.

- A szőlőhegyen járva jómagam is láttam szép és ígéretes lehet az idei termés – tette hozzá Horváth Zoltán. - Hivatali szemlét is tartottunk, látszik vannak beteg tőkék, sárga szőlő rothadás jelen van az elhagyott tőkéket. Nem hagyhatjuk, hogy elszaporodjon a kórokozó és az az egészséges tőkékre is átmenjen, és tönkremenjen a gazdák életük munkája. Ők igyák meg a levét, ám ha nem sikerül ezt az időszakot átvészelni, akkor sajnos nem lesz mint elfogyasztani. Pedig a csepregi borturizmus előtt nagy lehetőségek állnak: a csepregi hegy idén nyáron került be a Vas Vármegyei Értéktárba.

