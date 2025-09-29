szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszköszöntő

1 órája

Szüreti Éhen Gyula Napot szerveztek Szombathely keleti városrészében

Címkék#Szombathely#Keleti Városrészért Egyesület#Szüreti Éhen Gyula nap

A Keleti Városrészért Egyesület szervezésében múlt szombaton nagy sikerrel zajlott a Szüreti Éhen Gyula nap, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való programot.

Vaol.hu

A gyerekeket légvár, gokart és ügyességi játékok várták, emellett Déri Viki arcfestéssel varázsolta színesebbé a napot. A mesék világába Kőszegi-Arbeiter Anita kalauzolta el a közönséget a Keleti Városrészért Egyesület által szervezett Szüreti Éhen Gyula napon. 

szüreti
Szüreti Éhen Gyula napot rendeztek Szombathely keleti városrészében
Fotó: VN

Szüreti Éhen Gyula nap 

Fellépőkből sem volt hiány: a Herényi Nótakör, Bukovics Judit tanító néni diákjai a Nyitra Utcai Általános Iskolából, a West Dance táncegyüttes, valamint Németh Éva rockysai is bemutatkoztak, és fergeteges hangulatot teremtettek. A rendezvény igazi közösségi élményt nyújtott, tele vidámsággal, zenével és tánccal.

Szüreti Éhen Gyula Nap

Fotók: VN

Ezt olvasta már? 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu