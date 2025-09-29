1 órája
Szüreti Éhen Gyula Napot szerveztek Szombathely keleti városrészében
A Keleti Városrészért Egyesület szervezésében múlt szombaton nagy sikerrel zajlott a Szüreti Éhen Gyula nap, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való programot.
A gyerekeket légvár, gokart és ügyességi játékok várták, emellett Déri Viki arcfestéssel varázsolta színesebbé a napot. A mesék világába Kőszegi-Arbeiter Anita kalauzolta el a közönséget a Keleti Városrészért Egyesület által szervezett Szüreti Éhen Gyula napon.
Szüreti Éhen Gyula nap
Fellépőkből sem volt hiány: a Herényi Nótakör, Bukovics Judit tanító néni diákjai a Nyitra Utcai Általános Iskolából, a West Dance táncegyüttes, valamint Németh Éva rockysai is bemutatkoztak, és fergeteges hangulatot teremtettek. A rendezvény igazi közösségi élményt nyújtott, tele vidámsággal, zenével és tánccal.
Szüreti Éhen Gyula NapFotók: VN
