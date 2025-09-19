31 perce
Kóbor szurikáták tűntnek fel a dunántúli városban
Forrás: Érdi Civil Állatmentők Alapítvány
Egy kósza szurikátacsapatot kaptak lencsevégre a dunántúli városban.
Szokatlan látogatók jelentek meg Érden a napokban, egy szabadon kószáló szurikátacsapatról készültek fotók, amelyek az Érdi Civil Állatmentők Alapítvány közösségi oldalára kerültek fel. Mint kiderült, a vadállatok a város Parkváros részén tűntek fel, ahol úgy néz ki, egy macska társaságában kifejezetten jól érezték magukat.
