Kóbor szurikáták tűntnek fel a dunántúli városban

Forrás: Érdi Civil Állatmentők Alapítvány

Egy kósza szurikátacsapatot kaptak lencsevégre a dunántúli városban

Szokatlan látogatók jelentek meg Érden a napokban, egy szabadon kószáló szurikátacsapatról készültek fotók, amelyek az Érdi Civil Állatmentők Alapítvány közösségi oldalára kerültek fel. Mint kiderült, a vadállatok a város Parkváros részén tűntek fel, ahol úgy néz ki, egy macska társaságában kifejezetten jól érezték magukat.

