szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szokatlan

35 perce

Kóbor szurikáták tűntnek fel a dunántúli városban

Címkék#Szombathely#dunántúli város#Gyöngyösfalu

Vaol.hu
Kóbor szurikáták tűntnek fel a dunántúli városban

Forrás: Érdi Civil Állatmentők Alapítvány

Egy kósza szurikátacsapatot kaptak lencsevégre a dunántúli városban.

Egy kósza szurikátacsapatot kaptak lencsevégre a dunántúli városban.
Egy kósza szurikátacsapatot kaptak lencsevégre a dunántúli városban.
Forrás: Érdi Civil Állatmentők Alapítvány

Egy kósza szurikátacsapatot kaptak lencsevégre a dunántúli városban

Szokatlan látogatók jelentek meg Érden a napokban, egy szabadon kószáló szurikátacsapatról készültek fotók, amelyek az Érdi Civil Állatmentők Alapítvány közösségi oldalára kerültek fel. Mint kiderült, a vadállatok a város Parkváros részén tűntek fel, ahol úgy néz ki, egy macska társaságában kifejezetten jól érezték magukat.

Egzotikus állatok még nem fordultak elő, de meglépett háziállatokról mi is többször írtunk már

Pár napja arról írtunk, nem mindennapi látvány keltette fel a munkába igyekvők figyelmét, ugyanis Szombathely egyik forgalmas útján egy - feltehetően - megszökött tyúk randalírozik. Olvasónk elmondása szerint a Thököly Imre utca egy szakaszán lett figyelmes a szárnyas jószágra, ahogy az úttest és a járda között manőverezik.

Pár nappal utána, a Gyöngyösfalu közösségi csoportban tettek közzé egy bejegyzést, amely szerint egy szökött kecske kószál a vasi település vasúti megállójának peronján. A bejegyzés írója megemlíti, nagyon nem enged a közelébe senkit, inkább odébb áll, valószínűleg várja, hogy gazdája érte menjen. Az elkóborolt jószágról fotók is készültek.

Tavalyelőtt pedig arról írtunk, Pepa malac a Stromfelden sétált Szombathelyen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu