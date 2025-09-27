A felsőcsatári tábor megmentéséért: átadják az aláírásokat

Lapunk is már több ízben hírt adott a Kerekerdő Alapítvány küzdelméről, mellyel a felsőcsatári volt gyermektábort szeretnék megmenteni. Most Gyöngyössy Pétertől, az alapítvány elnökétől megtudtuk: szeptember 29-én, vagyis hétfőn adják át a szombathelyi közgyűlés soron következő ülésén a felsőcsatári tábor megmentése érdekében indított kampány során összegyűlt 3300 aláírást. Az átadásra – Nemény András polgármester engedélye alapján – a közgyűlés elején, egy napirend előtti felszólalás keretében kerül sor.

Tábor Felsőcsatár mellett: hétfőn átadják a megmentésére gyűjtött aláírásokat

Fotó: VN/Unger Tamás

Megmentenék a tábort

Szombathelytől húsz kilométerre Felsőcsatár határában, a szőlőhegyen található a térség oktatási intézményeinek és civil közösségeinek egyik legkedveltebb természetközeli táborhelye, ami közel 30 éven át a Kerekerdő Alapítvány környezeti nevelési és természetvédelmi tevékenységének is a legfontosabb bázisa volt. A két világháború között keletkezett, közel százéves épület Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tulajdona. Környezete nagyrészt Natura 2000 terület és jelentős kulturális örökségvédelem alatt álló értékek hordozója.

A tábort üzemeltető szombathelyi Agora Kulturális Központ 2022-ben műszaki okokra hivatkozva bezárta a tábort, és a bezárást követő két évben semmi nem történt az állagmegóvás és a felújítás érdekében. Ezért a Kerekerdő Alapítvány 2023. második felében kampányt indított a gyermektábor megmentésére. A kampány célja, hogy az illetékes döntéshozók megtegyék a szükséges lépéseket a felsőcsatári tábor felújítására, hogy az ne váljon az enyészet áldozatává, vagy önös üzleti magánérdekek martalékává és minél előbb újra fogadni tudjon táborozókat, erdei iskolai és más gyermekcsoportokat.

Ezeket olvasta már?