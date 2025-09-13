2 órája
Pénztárcát találtam: ha nem ezek közül választasz, óriási bajban vagy
Rohanó, kapkodó világunkban bizony könnyen megesik, hogy elhagyunk, elveszítünk, kiejtünk valami fontosat, értékeset. Mi a szabály a talált pénztárca esetében?
„Ha úgy történne velem, mint a mesében, biztos gazdag ember leszek” – juthat eszünkbe az örökbecsű Regős Bendegúz örömteli felkiáltása az Indul a bakterház című legendás filmből, amikor talál egy bukszát. Az ő öröme hamar fordult ürömbe – de mi a helyzet, ha bennünket ér hasonló meglepetés? „Ki mit talál, azé?” Nos: nem egészen. Mint sok más mindent, a talált pénztárca ügyét is törvény szabályozza, és akinek ez eddig nem volt világos, most íme, mutatjuk: mire is kell figyelni ilyenkor?
Talált pénztárca: mit tegyél azonnal
- Biztonság: nézd meg röviden, nincs-e benne sérülésre, veszélyre utaló tárgy (pl. kiálló tű, gyanús csomag). Ha bármi szokatlant látsz, ne babrálj vele: hívd a rendőrséget!
- Ne használd a benne lévő kártyákat vagy pénzt. Ezt etikailag sem helyes és jogszabály is tiltja — ne próbálj meg vásárolni vagy pénzt felvenni!
- Keress azonosítót vagy elérhetőséget: nagyon röviden nézd át a tárcát — található-e benne név, telefon, névjegykártya?
- Próbáld meg felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal!
- Ha van közösségi média név vagy e-mail, azt is használhatod.
- Ha a tulajdonos közel van (pl. ugyanabban a boltban), megkérdezheted hangosan, hogy ki hagyta ott — de ügyelj arra, hogy ne add ki személyes adatait ismeretleneknek.
Ha nem találod azonnal a tulajt
- Add le az illetékes helyen. Ha az utcán, boltban, étteremben, tömegközlekedésen találtad: add át az adott hely dolgozójának (pult, információ, sofőr, vezető). Sok helynek van elveszett-talált szabályzata és talált tárgyak osztálya.
- Ha nem találsz megfelelő személyt, vagy a tulaj nincs a közelben: vidd be a legközelebbi rendőrkapitányságra (elveszett tárgy leadása).
Hasznos tipp: Ha a rendőrségnek, boltnak adod le, kérj átvételi elismervényt — később hasznos lehet, ha a tulaj hiányosan vagy sérülten találja a tartalmat.
Ha a tulaj elérhető visszakéréssel
Ha valaki azt állítja, hogy az ő pénztárcája, kérj tőle olyan részleteket, amelyeket csak a tulajdonos tudhat (pl. mi van a tárcában, egyedi azonosító részlet, néhány pontos adat). Ne add vissza kizárólag az alapján, hogy „emlékszem rá”; inkább kérj leírást a tartalomról! Ne adj át készpénzt külön — adj át mindent együtt, vagy kérj dokumentumot arról, hogy átvette.
Különleges esetek
- Ha személyes iratok (útlevél, személyi) vannak benne: különösen fontos gyorsan hivatalos útra vinni (rendőrség, elveszett-talált).
- Ha a pénztárca üres, vagy csak személyes adatok vannak: szintén add le a rendőrségen vagy az elveszett-találton. A személyes adatok védelme fontos — ne fotózd és ne oszd meg nyilvánosan!
Ha a tárca tulajdonosa nem jelentkezik: az adott hely (rendőrség, önkormányzati elveszett-találti osztály) szabályai szerint járnak el — sok helyen bizonyos idő után nyilvántartásba veszik, készpénzt általában bevonhatják vagy visszatérítik a tulajnak adminisztráció után.
Mindenféle talált tárgyak
Hasonló a helyzet, ha talált személyi igazolvány, talált bankkártya leadása, talált pénztárca leadása, talált okmányok leadása merül fel. Ezek is hasonló – sőt, akár nagyobb – értékek, mint egy pénztárca. A talált tárgyak jogszabályi rendelkezése itt is érvényes.
