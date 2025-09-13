Pénztárcát találtam: ha nem ezek közül választasz, óriási bajban vagy

„Ha úgy történne velem, mint a mesében, biztos gazdag ember leszek” – juthat eszünkbe az örökbecsű Regős Bendegúz örömteli felkiáltása az Indul a bakterház című legendás filmből, amikor talál egy bukszát. Az ő öröme hamar fordult ürömbe – de mi a helyzet, ha bennünket ér hasonló meglepetés? „Ki mit talál, azé?” Nos: nem egészen. Mint sok más mindent, a talált pénztárca ügyét is törvény szabályozza, és akinek ez eddig nem volt világos, most íme, mutatjuk: mire is kell figyelni ilyenkor?

Talált pénztárca: mit kell tenned, ha ilyen helyzetbe kerülsz?

Fotó: MW/Pesti Tamás

Talált pénztárca: mit tegyél azonnal

Biztonság: nézd meg röviden, nincs-e benne sérülésre, veszélyre utaló tárgy (pl. kiálló tű, gyanús csomag). Ha bármi szokatlant látsz, ne babrálj vele: hívd a rendőrséget!

Ne használd a benne lévő kártyákat vagy pénzt. Ezt etikailag sem helyes és jogszabály is tiltja — ne próbálj meg vásárolni vagy pénzt felvenni!

Keress azonosítót vagy elérhetőséget: nagyon röviden nézd át a tárcát — található-e benne név, telefon, névjegykártya?

Próbáld meg felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal!

Ha van közösségi média név vagy e-mail, azt is használhatod.

Ha a tulajdonos közel van (pl. ugyanabban a boltban), megkérdezheted hangosan, hogy ki hagyta ott — de ügyelj arra, hogy ne add ki személyes adatait ismeretleneknek.

Ha nem találod azonnal a tulajt

Add le az illetékes helyen. Ha az utcán, boltban, étteremben, tömegközlekedésen találtad: add át az adott hely dolgozójának (pult, információ, sofőr, vezető). Sok helynek van elveszett-talált szabályzata és talált tárgyak osztálya.

Ha nem találsz megfelelő személyt, vagy a tulaj nincs a közelben: vidd be a legközelebbi rendőrkapitányságra (elveszett tárgy leadása).

Hasznos tipp: Ha a rendőrségnek, boltnak adod le, kérj átvételi elismervényt — később hasznos lehet, ha a tulaj hiányosan vagy sérülten találja a tartalmat.

Ha a tulaj elérhető visszakéréssel

Ha valaki azt állítja, hogy az ő pénztárcája, kérj tőle olyan részleteket, amelyeket csak a tulajdonos tudhat (pl. mi van a tárcában, egyedi azonosító részlet, néhány pontos adat). Ne add vissza kizárólag az alapján, hogy „emlékszem rá”; inkább kérj leírást a tartalomról! Ne adj át készpénzt külön — adj át mindent együtt, vagy kérj dokumentumot arról, hogy átvette.