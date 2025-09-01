55 perce
Tanévnyitót tartottak a Pécsi Tudományegyetem szombathelyi karán - fotók
Ünnepélyes tanévnyitót tartottak a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Szombathelyi Képzési Központjában. A tanévnyitó beszédekben a hivatás, az emberség és a közösség fontosságát hangsúlyozták és egy stratégiai megállapodást is aláírtak.
Tanévnyitót tartottak hétfőn a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának (PTE ETK) Szombathelyi Képzési Központjában. Az ünnepségen a hallgatók, oktatók és meghívott vendégek előtt a megszólalók kiemelték: az egészségügyben való elhivatottság, a segítés és a közösség ereje az, ami meghatározza a pályát.
Az élet védelme közös küldetés – tanévnyitó Szombathelyen
Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja arról beszélt, hogy a hallgatók azzal, hogy az egészségügyi pályát választották, döntést hoztak: másokért akarnak dolgozni, az elesettek és segítségre szorulók támogatását helyezik előtérbe. „Nem tudjuk elégszer megköszönni ezt a döntést” – fogalmazott.
Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke emlékeztetett arra, hogy régen az iskola az MSZMP képzési helye volt, az itt szerzett diplomákat nem is vették olyan komolyan. Ma viszont olyan diplomát szerezhetnek itt a hallgatók, amely értékes és keresett a munkaerőpiacon. Hangsúlyozta: a gyógyításban, az emberségben és az elesettek segítésében hozott személyes döntés felülírhatatlan értéket képvisel.
Dr. László Győző, Szombathely alpolgármestere szerint az egészségügyi hivatás komoly felelősség, amelynek gyakorlására a város nagy szükséget lát. Kiemelte: cél, hogy a Szombathelyen megszerzett tudás helyben, a közösség szolgálatában hasznosuljon.
Altmajer Beáta, a Markusovszky Kórház ápolási igazgatója szerint talán az első napon mindenki ijedten, félve érkezik az egyetemre, hiszen nem tudja, mi vár rá.
Itt tudást kaphatnak, életre szóló barátokat szerezhetnek. Néha nehéz lesz, panaszkodni fognak, szeretnék feladni, de talán az évek múltán rájönnek arra, hogy az életük egyik legszebb, legszínesebb időszakát fogják itt megélni
- hangsúlyozta.
Tanévnyitó a PTE-nFotók: Cseh Gábor
Fehér Márton, a Hallgatói Önkormányzat elnöke arra biztatta az új hallgatókat, hogy merjenek segítséget kérni, forduljanak bátran hozzájuk. Az elsőévesek ezután ünnepélyesen fogadalmat tettek Karamánné dr. Pakai Annamária képzési igazgató vezetésével.
Prof. dr. Ács Pongrác dékán köszöntőjében kiemelte: idén minden eddiginél többen választották a szombathelyi képzést, 215 hallgató kezdi meg tanulmányait, ami 68 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Úgy látja, a növekedést a magas színvonalú gyakorlati helyek és együttműködések is indokolják. A dékán megnyitotta a 2025/2026-os tanévet, majd elismeréseket adtak át kiemelkedő oktatóknak és hallgatóknak.
Az ünnepség zárásaként a kar együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Honvédség Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezredével. Dr. Fekets Zoltán alezredes hangsúlyozta: az egészségügy és a honvédelem feladatai közelebb állnak egymáshoz, mint elsőre gondolnánk, hiszen mindkét terület közös célja az élet védelme.