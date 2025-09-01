Tanévnyitót tartottak a Pécsi Tudományegyetem szombathelyi karán - fotók

Tanévnyitót tartottak hétfőn a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának (PTE ETK) Szombathelyi Képzési Központjában. Az ünnepségen a hallgatók, oktatók és meghívott vendégek előtt a megszólalók kiemelték: az egészségügyben való elhivatottság, a segítés és a közösség ereje az, ami meghatározza a pályát.

Fotó: Cseh Gábor

Az élet védelme közös küldetés – tanévnyitó Szombathelyen

Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja arról beszélt, hogy a hallgatók azzal, hogy az egészségügyi pályát választották, döntést hoztak: másokért akarnak dolgozni, az elesettek és segítségre szorulók támogatását helyezik előtérbe. „Nem tudjuk elégszer megköszönni ezt a döntést” – fogalmazott.

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke emlékeztetett arra, hogy régen az iskola az MSZMP képzési helye volt, az itt szerzett diplomákat nem is vették olyan komolyan. Ma viszont olyan diplomát szerezhetnek itt a hallgatók, amely értékes és keresett a munkaerőpiacon. Hangsúlyozta: a gyógyításban, az emberségben és az elesettek segítésében hozott személyes döntés felülírhatatlan értéket képvisel.

Dr. László Győző, Szombathely alpolgármestere szerint az egészségügyi hivatás komoly felelősség, amelynek gyakorlására a város nagy szükséget lát. Kiemelte: cél, hogy a Szombathelyen megszerzett tudás helyben, a közösség szolgálatában hasznosuljon.

Altmajer Beáta, a Markusovszky Kórház ápolási igazgatója szerint talán az első napon mindenki ijedten, félve érkezik az egyetemre, hiszen nem tudja, mi vár rá.

Itt tudást kaphatnak, életre szóló barátokat szerezhetnek. Néha nehéz lesz, panaszkodni fognak, szeretnék feladni, de talán az évek múltán rájönnek arra, hogy az életük egyik legszebb, legszínesebb időszakát fogják itt megélni

- hangsúlyozta.