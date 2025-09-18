Új tantárgy kerül a magyar gyerekek tanrendjébe

Új tantárgy: A kultúráért és innovációért felelős miniszter, Hankó Balázs kedden jelentette be, hogy a tanév első félévében hatvan iskolában elindul a mesterséges intelligencia kurzus, közvetlenül a tanrendbe építve. A programban már több ezer diák részt vehet, és a tervek szerint februártól minden szakképzésben tanuló számára elérhető lesz az MI-oktatás. A cél, hogy a mesterséges intelligencia beépüljön a teljes magyar oktatásba, ezzel is erősítve hazánk versenyképességét - számolt be az origo.hu.

Új tantárgyat vezetnek be.

Forrás: pexels

Új tantárgy a magyar oktatásban

Hankó Balázs ismertette, hogy az MI iskolai bevezetéséhez a Logiscool képzési rendszerét hívta segítségül a kormány. Ez a magyar kisvállalkozás harminc országban van jelen, és 300 ezer embernek biztosít MI-képzést – emelte ki.

Ebben a kérdésben a Pannon Egyetem jár az élen, ezért az ősszel ők rendezik meg a magyar felsőoktatási intézmények első mesterségesintelligencia-konferenciáját. A fiatalok versenyképes tudást ma már csak az MI alkalmazásszintű használatával tudnak elérni - tette hozzá Hankó Balázs.

Korábban portálunk is beszámolt arról, hogy milyen volt először találkozni humanoid robottal. Barta Balázs, a szombathelyi Pannon Gazdasági Hálózat (PBN) ügyvezető igazgatója elmondta, hogy cégüknél ott van már Ameca, az emberszerű robot, aki a világ bármilyen nyelvén, bárkivel, - túlzás nélkül - bármiről elbeszélget, hiszen IQ-ja 150-es, stílusa megnyerő, női hangja megnyugtató. Az idősellátásban (is) megoldást hozhat a humanoid robot: új társra találhat az ember - ezt is tesztelik.

Arról is beszámoltunk, hogy a Mathias Corvinus Collegium szombathelyi képzési központjában az MCC pedagóguskonferenciáján már volt hasonló téma a középpontban. Akkor arról beszéltek, hogyan lehet megszólítani az alfa-generációt? Miként alkalmazhatóak a különböző digitális módszerek a közoktatásban? Lehet-e helye a mesterséges intelligenciának a gyermeknevelésben? Ilyen és ehhez hasonló témákról értekeztek.

Természetesen máshogy kell az alfa generációhoz viszonyulni, de nem csak maga a generáció miatt, hanem a világ változásai és a mesterséges intelligencia megjelenése végett is. Ezeket szem előtt tartva került be tehát az új tantárgy az oktatásba is.