A tehén békés állat, de ha feldühödik, veszélyes lehet! - Mutatjuk, hogyan lehet elkerülni a tehéntámadást

Az elmúlt időszakban többször írtunk halálos tehéntámadásokról, legutóbb éppen egy hete. Annak ellenére, hogy az osztrák hatóságok minden évben többször felhívják a figyelmet az alpesi legelőkön való áthaladás veszélyeire, mégis mindig újra és újra megtörténik a tragédia. De vajon tényleg félni kell a tehenektől? Csiszár Istvánt, a Pinkamenti Agrár Kft. ügyvezetőjét kérdeztük, aki igazi szakértője a témának, tekintve, hogy tehenészetükben jelenleg is több mint 700 állatot gondoznak.

A békésnek tűnő tehén, ha fenyegetve érzi magát gyorsan veszélyessé tud válni Forrás: Shutterstock

12 év alatt csak egy tehéntől kellett tartani

A tehén alapvetően békés jószág, de azt nem szabad elfelejteni, hogy prédaállat, vagyis, ha veszélyben érzi magát, vagy a kicsinyét védi, akkor előfordulhat, hogy támadni fog. Amíg egy tehenészetben élő tehénnek nem újdonság, hogy embert lát, az osztrák legelőkön a tehenek egy része elszokott már az ember közelségétől, ami nyilvánvalóan fokozott kockázatot jelent.

– Az elmúlt 12 évben jó, ha egy olyan tehenünk volt amelyikkel a gondozóknak vigyázniuk kellett, mert szerette oldalba lökni az embereket, ha nem figyeltek. A tehén alapvetően nagyon jámbor állat, de ahogyan minden élőlényre, így a tehénre is igaz, hogy a különböző egyedek más és más személyiségjegyekkel rendelkeznek, míg az egyik nyugodt, a másik esetleg idegesebb típus.

Amennyiben egy állaton a nyilvánvaló agresszivitás jeleit látják, azt bizony ki kell szelektálni az állományból, hiszen az emberi egészség védelme a legfontosabb. Mivel a tehén nagy és meglepően gyors is, ha feldühödik, komoly veszélyt jelenthet.

Az állatok közelében való tartózkodás mindig fokozott óvatosságot igényel, és bizony régről is vannak olyan történetek, hogy a babakocsiban fekvő baba lábát megharapta a legelőről visszatérő tehén. A turistáknak viszont tudomásul kell venniük, hogy a legelőn való áthaladással az állat életterébe hatolnak be, amit az könnyen fenyegetésként értékelhet – hangsúlyozta a szakember.

Többször megírtuk már, de ezúttal is sorra vesszük, hogy mi a helyes viselkedés, ha olyan legelőre tévedünk, ahol tehenek is vannak.

Hogyan lehet elkerülni a tehenek támadását?

A teheneket irritálják a világos ruhadarabok, az élénk, rikító színek.

A zaj, különösen a harsány hangok, zavarják az állatokat.

Más állatok jelenléte különösen veszélyes lehet, ha a tehenek ragadozóként érzékelik őket, és ez vonatkozik a kutyákra is.

A hosszan tartó nézést is könnyen vehetik fenyegetésnek.

Különösen a borjas tehenek ingerlékenyek, mert meg akarják védeni borjaikat

Komolyan kell venni a tehenek figyelmeztető jelzéseit. A fej lehajtása, a vakarózás és a bőgés figyelmeztető jelek lehetnek. A tehenek fenyegető viselkedése általában abból áll, hogy felemelik és lehajtják a fejüket, horkantanak, kissé letérdelnek, először lassan, majd felgyorsulva közelednek az ember felé.



Hogyan kell reagálni helyesen, ha a helyzet veszélyessé válik?