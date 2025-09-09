szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jobb az óvatosság!

53 perce

A tehén békés állat, de ha feldühödik, veszélyes lehet! - Mutatjuk, hogyan lehet elkerülni a tehéntámadást

Címkék#tehenészet#támadás#kutya#tehén

A legelőn élő tehenek elszoktak az emberektől, ezért veszélyesebbek istállóban élő társainál, különösen akkor, ha a borjaikat védik. A tehén közelében való tartózkodás mindig fokozott óvatosságot igényel.

Vaol.hu

Az elmúlt időszakban többször írtunk halálos tehéntámadásokról, legutóbb éppen egy hete. Annak ellenére, hogy az osztrák hatóságok minden évben többször felhívják a figyelmet az alpesi legelőkön való áthaladás veszélyeire, mégis mindig újra és újra megtörténik a tragédia. De vajon tényleg félni kell a tehenektől? Csiszár Istvánt, a Pinkamenti Agrár Kft. ügyvezetőjét kérdeztük, aki igazi szakértője a témának, tekintve, hogy tehenészetükben jelenleg is több mint 700 állatot gondoznak.

A békésnek tűnő tehén, ha fenyegetve érzi magát gyorsan veszélyessé tud válni
A békésnek tűnő tehén, ha fenyegetve érzi magát gyorsan veszélyessé tud válni Forrás: Shutterstock

12 év alatt csak egy tehéntől kellett tartani

A tehén alapvetően békés jószág, de azt nem szabad elfelejteni, hogy prédaállat, vagyis, ha veszélyben érzi magát, vagy a kicsinyét védi, akkor előfordulhat, hogy támadni fog. Amíg egy tehenészetben élő tehénnek nem újdonság, hogy embert lát, az osztrák legelőkön a tehenek egy része elszokott már az ember közelségétől, ami nyilvánvalóan fokozott kockázatot jelent. 

– Az elmúlt 12 évben jó, ha egy olyan tehenünk volt amelyikkel a gondozóknak vigyázniuk kellett, mert szerette oldalba lökni az embereket, ha nem figyeltek. A tehén alapvetően nagyon jámbor állat, de ahogyan minden élőlényre, így a tehénre is igaz, hogy a különböző egyedek más és más személyiségjegyekkel rendelkeznek, míg az egyik nyugodt, a másik esetleg idegesebb típus. 

Amennyiben egy állaton a nyilvánvaló agresszivitás jeleit látják, azt bizony ki kell szelektálni az állományból, hiszen az emberi egészség védelme a legfontosabb. Mivel a tehén nagy és meglepően gyors is, ha feldühödik, komoly veszélyt jelenthet. 

Az állatok közelében való tartózkodás mindig fokozott óvatosságot igényel, és bizony régről is vannak olyan történetek, hogy a babakocsiban fekvő baba lábát megharapta a legelőről visszatérő tehén. A turistáknak viszont tudomásul kell venniük, hogy a legelőn való áthaladással az állat életterébe hatolnak be, amit az könnyen fenyegetésként értékelhet – hangsúlyozta a szakember.

Többször megírtuk már, de ezúttal is sorra vesszük, hogy mi a helyes viselkedés, ha olyan legelőre tévedünk, ahol tehenek is vannak.
 Hogyan lehet elkerülni a tehenek támadását?

  • A teheneket irritálják a világos ruhadarabok, az élénk, rikító színek.
  • A zaj, különösen a harsány hangok, zavarják az állatokat.
  • Más állatok jelenléte különösen veszélyes lehet, ha a tehenek ragadozóként érzékelik őket, és ez vonatkozik a kutyákra is.
  • A hosszan tartó nézést is könnyen vehetik fenyegetésnek.
  • Különösen a borjas tehenek ingerlékenyek, mert meg akarják védeni borjaikat
  • Komolyan kell venni a tehenek figyelmeztető jelzéseit. A fej lehajtása, a vakarózás és a bőgés figyelmeztető jelek lehetnek. A tehenek fenyegető viselkedése általában abból áll, hogy felemelik és lehajtják a fejüket, horkantanak, kissé letérdelnek, először lassan, majd felgyorsulva közelednek az ember felé.
     

Hogyan kell reagálni helyesen, ha a helyzet veszélyessé válik?

  • Általános szabályként a lehető legnagyobb nyugalomban kell átkelni a legelőn, és figyelni kell közben a csorda mozgását. A legjobb, ha a tehéncsordát a lehető legnagyobb ívben kerüljük ki.
  • Ha mégis a közelükben kell el haladni, akkor lassan érdemes eltávolodni a csordától, és nem szabad őket szem elől téveszteni.
  • A túrabot jó védekező eszköz támadás esetén.
  • A kutyákat mindig pórázon kell tartani. Támadás esetén jobb a kutyát elengedni, mert akkor a tehenek az ember helyett a kutyára fognak koncentrálni.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu