40 perce
Kiderült: ezért repült nagyon alacsonyan Szombathely térségében az óriási repülőgép
Ahogy arról a délelőtt folyamán olvasóink jelzései alapján beszámoltunk, Vas vármegye egy részén, így Szombathely, Celldömölk térségében nagyon alacsonyan szállt egy teherszállító repülő a délelőtti órákban.
Mint kiderült, a pápai MH 47. Bázisrepülőtéren települt nemzetközi Stratégiai Légiszállítási Képesség (Strategic Airlift Capability – SAC) Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing – HAW) C-17 Globemaster III típusú nehéz légiszállító repülőgépéből gyakorló ejtőernyős teherdobás végrehajtását tervezték a mai napon a volt Kenyeri Repülőtér területén. Ehhez köthető volt a Vasban több helyen is észlelt repülő.
A teherszállító repülővel egy időben érkezett egy másik érdekes látogató is a vasi légtérbe
Amíg az alacsonyan repülő C-17-es katonai teherszállítógépet figyeltük, a FlightRadar oldalon feltűnt egy, az olaszországi Velencéből indult katonai AgustaWestland AW149 helikopter is,amely néhány száz méteres magasságban repül el repült el az Őriszentpéter - Körmend - Vép - Kapuvár vonalon.
A teherszállító repülővel kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük a pápai MH. 47. Bázisrepülőteret, ahonnan az alábbi tájékoztatást kaptuk Pelsőci Miklós őrnagytól, a Kommunikációs Főnökség vezetőjétől.
A pápai MH 47. Bázisrepülőtéren települt nemzetközi Stratégiai Légiszállítási Képesség (Strategic Airlift Capability – SAC) Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing – HAW) C-17 Globemaster III típusú nehéz légiszállító repülőgépe gyakorlórepülést hajtott végre 2025. szeptember 16-án a Vas vármegyei Szombathely térségében. A tervezett repülés során a hajózószemélyzet navigációs és taktikai eljárásokat gyakorolt, és a teljes mértékben megfelelt a vonatkozó magyar szabályoknak és törvényeknek.
Az ilyen tréningek nélkülözhetetlenek a SAC-program képességeinek szinten tartásához. A Nehéz Légiszállító Ezred a napi feladatvégrehajtásai során ezekre a képességekre támaszkodik, hogy a 12 partner nemzete – köztük Magyarország – számára katonai stratégiai légi szállítási képességet biztosítson.
A SAC HAW köszöni a civil lakosság támogatását és megértését a gyakorlórepülései és egyéb repülési eseményei vonatkozásában.