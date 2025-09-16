Kiderült: ezért repült nagyon alacsonyan Szombathely térségében az óriási repülőgép 

Ahogy arról a délelőtt folyamán olvasóink jelzései alapján beszámoltunk, Vas vármegye egy részén, így Szombathely, Celldömölk térségében nagyon alacsonyan szállt egy teherszállító repülő a délelőtti órákban.

Mint kiderült, a pápai MH 47. Bázisrepülőtéren települt nemzetközi Stratégiai Légiszállítási Képesség (Strategic Airlift Capability – SAC) Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing – HAW) C-17 Globemaster III típusú nehéz légiszállító repülőgépéből gyakorló ejtőernyős teherdobás végrehajtását tervezték a mai napon a volt Kenyeri Repülőtér területén. Ehhez köthető volt a Vasban több helyen is észlelt repülő.

A teherszállító repülővel egy időben érkezett egy másik érdekes látogató is a vasi légtérbe

Amíg az alacsonyan repülő C-17-es katonai teherszállítógépet figyeltük, a FlightRadar oldalon feltűnt egy, az olaszországi Velencéből indult katonai AgustaWestland AW149 helikopter is,amely néhány száz méteres magasságban repül el repült el az Őriszentpéter - Körmend - Vép - Kapuvár vonalon.

A teherszállító repülővel kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük a pápai MH. 47. Bázisrepülőteret, ahonnan az alábbi tájékoztatást kaptuk Pelsőci Miklós őrnagytól, a Kommunikációs Főnökség vezetőjétől.