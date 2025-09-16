szeptember 16., kedd

Válaszolt a reptér

1 órája

Kiderült: ezért repült nagyon alacsonyan Szombathely térségében az óriási repülőgép 

Címkék#MH 47 Bázisrepülőtéren#Heavy Airlift Wing#szombathely térség

Ahogy arról a délelőtt folyamán olvasóink jelzései alapján beszámoltunk, Vas vármegye egy részén, így Szombathely, Celldömölk térségében nagyon alacsonyan szállt egy teherszállító repülő a délelőtti órákban.

Forrás: MW/archív

Mint kiderült, a pápai MH 47. Bázisrepülőtéren települt nemzetközi Stratégiai Légiszállítási Képesség (Strategic Airlift Capability – SAC) Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing – HAW) C-17 Globemaster III típusú nehéz légiszállító repülőgépéből gyakorló ejtőernyős teherdobás végrehajtását tervezték a mai napon a volt Kenyeri Repülőtér területén. Ehhez köthető volt a Vasban több helyen is észlelt repülő.

A teherszállító repülővel egy időben érkezett egy másik érdekes látogató is a vasi légtérbe

Amíg az alacsonyan repülő C-17-es katonai teherszállítógépet figyeltük, a FlightRadar oldalon feltűnt egy, az olaszországi Velencéből indult katonai AgustaWestland AW149 helikopter is,amely néhány száz méteres magasságban repül el repült el az Őriszentpéter - Körmend - Vép - Kapuvár vonalon. 

A teherszállító repülővel kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük a pápai MH. 47. Bázisrepülőteret, ahonnan az alábbi tájékoztatást kaptuk Pelsőci Miklós őrnagytól, a Kommunikációs Főnökség vezetőjétől.

A pápai MH 47. Bázisrepülőtéren települt nemzetközi Stratégiai Légiszállítási Képesség (Strategic Airlift Capability – SAC) Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing – HAW) C-17 Globemaster III típusú nehéz légiszállító repülőgépe gyakorlórepülést hajtott végre 2025. szeptember 16-án a Vas vármegyei Szombathely térségében. A tervezett repülés során a hajózószemélyzet navigációs és taktikai eljárásokat gyakorolt, és a teljes mértékben megfelelt a vonatkozó magyar szabályoknak és törvényeknek.

Az ilyen tréningek nélkülözhetetlenek a SAC-program képességeinek szinten tartásához. A Nehéz Légiszállító Ezred a napi feladatvégrehajtásai során ezekre a képességekre támaszkodik, hogy a 12 partner nemzete – köztük Magyarország – számára katonai stratégiai légi szállítási képességet biztosítson.

A SAC HAW köszöni a civil lakosság támogatását és megértését a gyakorlórepülései és egyéb repülési eseményei vonatkozásában.

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
