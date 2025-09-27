Figyelem! Szombaton fontos üzenet érkezik minden telefonra a szomszédban, amit te sem tudsz letiltani

Az MTI tájékoztatása szerint a tömeges lakossági riasztó- és tájékoztató rendszer arra szolgál, hogy létfontosságú üzeneteket juttasson el természeti katasztrófák vagy más vészhelyzetek esetén - számolt be a telefonos riasztásról a divany.hu.

Fontos üzenet érkezik a telefonokra.

Forrás: pexels

Telefonos riasztás érkezik

A szlovén védelmi és mentési igazgatóság főigazgatója, Leon Behin, bejelentette, szeptember 27-én szombaton, helyi idő szerint déli 12 órakor tesztelik a tömeges lakossági riasztó és tájékoztató rendszert. Az üzeneteket nem egyes telefonszámokra, hanem úgynevezett cellaszórásos technológiával továbbítják a készülékekre. Ez azt jelenti, hogy a kijelölt földrajzi területen lévő összes telefonra megérkezik az üzenet. A főigazgató szerint a rendszer nem gyűjt és nem tárol személyes adatokat.

Az üzenetek szlovén és angol nyelven is megérkeznek majd a készülékekre, a kisebbségek által lakott területeken pedig olaszul és magyarul is kiküldik a riasztást.

Az SI-Alarm nem csak az okostelefonokon működik, minden készülékre megérkezik az üzenet. Ezt az üzenetet senki nem tilthatja le, hiába is próbálja. A rendszer nem csak a természeti katasztrófáknál hasznos, hanem eltűnt személyeket keresésénél, és a fogyatékkal élők tájékoztatására, valamint a siket vagy gyengénlátó személyeknél is nagy segítség tud lenni.