szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erre kell készülni!

3 órája

Leállás jön a Telekomnál: Szombathelyen és Söptén is lesz kiesés

Címkék#Dunakeszi#Szombathely#Telekom#tévé#internet

Vaol.hu

Fejlesztési és korszerűsítési munkálatok miatt rövid időre ismét leállhatnak a Magyar Telekom szolgáltatásai. A cég mindenkit megnyugtatott: igyekeznek úgy időzíteni a munkálatokat, hogy az emberek ne tapasztaljanak kieséseket a tévé- internet- és telefonszolgáltatásban - írt róla a Bors.

Fejlesztési és korszerűsítési munkálatok miatt rövid időre ismét leállhatnak a Magyar Telekom szolgáltatásai
Fejlesztési és korszerűsítési munkálatok miatt rövid időre ismét leállhatnak a Magyar Telekom szolgáltatásai
Forrás: Shutterstock

Magyar Telekom: itt várható kimaradás

A cég tájékoztatót is kiadott, mely szerint a munkálatokkal járó szolgáltatás-kiesés 10 perc és 330 perc között mozoghat.

  • Szeptember 22–23. – Fácánkert, Tolna: legfeljebb 30 perc
  • Szeptember 22–24. – Söpte, Szombathely: legfeljebb 30 perc
  • Szeptember 22–október 3. – Budapest XV. kerület: legfeljebb 30 perc
  • Szeptember 23. – több település (Domoszló, Kisnána, Büttös, Dunakeszi, Budapest VI–VII. kerület): legfeljebb 10–240 perc
  • Szeptember 24. – Örményes, Balmazújváros: legfeljebb 10–240 perc
  • Szeptember 25. – Egerbakta, Parád, Recsk, Balmazújváros: legfeljebb 10–120 perc
  • Szeptember 25–26. – Budapest I. kerület, Bogád: legfeljebb 330 perc
  • Szeptember 26. – több település Borsodban és Szabolcsban: legfeljebb 180–300 perc
  • Szeptember 29–30. – Hatvan, Győr és környéke: legfeljebb 30–240 perc
  • Szeptember 29–október 1. – Szombathely: legfeljebb 30 perc
  • Szeptember 30–október 1. – Tokaj, Budapest XI., XX. és I. kerület: legfeljebb 30–330 perc
  • Október 1. – Budapest több kerülete és számos vidéki település: legfeljebb 5 perc
  • Október 3. – Szabolcs megyei települések (Nyíribrony, Nyírmada, Vaja): legfeljebb 240 perc

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu