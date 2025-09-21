Leállás jön a Telekomnál: Szombathelyen és Söptén is lesz kiesés

Fejlesztési és korszerűsítési munkálatok miatt rövid időre ismét leállhatnak a Magyar Telekom szolgáltatásai. A cég mindenkit megnyugtatott: igyekeznek úgy időzíteni a munkálatokat, hogy az emberek ne tapasztaljanak kieséseket a tévé- internet- és telefonszolgáltatásban - írt róla a Bors.

Fejlesztési és korszerűsítési munkálatok miatt rövid időre ismét leállhatnak a Magyar Telekom szolgáltatásai

Forrás: Shutterstock

Magyar Telekom: itt várható kimaradás

A cég tájékoztatót is kiadott, mely szerint a munkálatokkal járó szolgáltatás-kiesés 10 perc és 330 perc között mozoghat.