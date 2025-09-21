Erre kell készülni!
3 órája
Leállás jön a Telekomnál: Szombathelyen és Söptén is lesz kiesés
Fejlesztési és korszerűsítési munkálatok miatt rövid időre ismét leállhatnak a Magyar Telekom szolgáltatásai. A cég mindenkit megnyugtatott: igyekeznek úgy időzíteni a munkálatokat, hogy az emberek ne tapasztaljanak kieséseket a tévé- internet- és telefonszolgáltatásban - írt róla a Bors.
Magyar Telekom: itt várható kimaradás
A cég tájékoztatót is kiadott, mely szerint a munkálatokkal járó szolgáltatás-kiesés 10 perc és 330 perc között mozoghat.
- Szeptember 22–23. – Fácánkert, Tolna: legfeljebb 30 perc
- Szeptember 22–24. – Söpte, Szombathely: legfeljebb 30 perc
- Szeptember 22–október 3. – Budapest XV. kerület: legfeljebb 30 perc
- Szeptember 23. – több település (Domoszló, Kisnána, Büttös, Dunakeszi, Budapest VI–VII. kerület): legfeljebb 10–240 perc
- Szeptember 24. – Örményes, Balmazújváros: legfeljebb 10–240 perc
- Szeptember 25. – Egerbakta, Parád, Recsk, Balmazújváros: legfeljebb 10–120 perc
- Szeptember 25–26. – Budapest I. kerület, Bogád: legfeljebb 330 perc
- Szeptember 26. – több település Borsodban és Szabolcsban: legfeljebb 180–300 perc
- Szeptember 29–30. – Hatvan, Győr és környéke: legfeljebb 30–240 perc
- Szeptember 29–október 1. – Szombathely: legfeljebb 30 perc
- Szeptember 30–október 1. – Tokaj, Budapest XI., XX. és I. kerület: legfeljebb 30–330 perc
- Október 1. – Budapest több kerülete és számos vidéki település: legfeljebb 5 perc
- Október 3. – Szabolcs megyei települések (Nyíribrony, Nyírmada, Vaja): legfeljebb 240 perc
