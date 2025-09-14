szeptember 14., vasárnap

Leáll a Telekom: napokig gond lesz az internettel, a tévével, és a telefonnal Szombathelyen

Hálózat korszerűsítés miatt három napon keresztül leállhat a Telekom internet, tévé és telefon szolgáltatása a vasi vármegyeszékhelyen.

Vaol.hu

A Telekom hivatalos felületén arról tájékoztatott, hogy hálózati korszerűsítést végeznek Vas vármegyében, ami üzemszüneteket okoz. Ezúttal Szombathelyt érintik a munkálatok, amik hétfőtől kezdődnek, szóval erre mindenki készüljön!

A Telekom időben közölte: mikor nem lesz internet
A Telekom közölte: mikor nem lesz internet, tévé és telefon
Forrás: Shutterstock

Telekom: leállnak a szolgáltatások

Mint a tájékoztatóból kiderül, úgy kell készülni, hogy nemcsak internet-, hanem televízió- és telefonszolgáltatás sem lesz, fél órára áll le a rendszer, de ezek a szünetek három napon keresztül többször is előfordulhatnak. A szolgáltató közölte, hogy melyik napokon kell leállásra számítani:

2025. szeptember 15. 08:00-tól szeptember 17. 16:00-ig: Szombathely (9700, 9707) település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)

- közölte a szolgáltató a hivatalos honlapján.

Mi a teendő, ha hosszabb ideig nem lesz internet?

Amennyiben a jelzett időszakokon túl is üzemszünetet tapasztal valaki, és rendelkezik digitális elosztóval, arra kérik, indítsa újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, az ügyfélszolgálat tud segíteni a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon.

 

