Baleset történt az M80-as autóúton, két autó összeütközött

A Vas vármegyei rendőrség hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy teljes útlezárás van az M80-as autóúton baleset miatt. Terelés van Rábafüzesnél és a Rönök-Vasszentmihály közötti körforgalomnál a 8-as főútra.

Fokozott figyelemmel közlekedjetek, hogy mindenki hazaérjen!

A Katasztrófavédelem hivatalos oldalán tájékoztatott arról, hogy összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalon, Jakabháza térségében, a 186-os és 187-es kilométerszelvény között. Az egyik gépkocsin egy lószállító is volt. A műszaki mentét a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.



