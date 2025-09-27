szeptember 27., szombat

Baleset

1 órája

Baleset történt az M80-as autóúton, két autó összeütközött

Címkék#m80#útlezárás#baleset

Fokozott figyelemmel kell közlekedni!

Vaol.hu

A Vas vármegyei rendőrség hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy teljes útlezárás van az M80-as autóúton baleset miatt. Terelés van Rábafüzesnél és a Rönök-Vasszentmihály közötti körforgalomnál a 8-as főútra. 

Fokozott figyelemmel közlekedjetek, hogy mindenki hazaérjen!

A Katasztrófavédelem hivatalos oldalán tájékoztatott arról, hogy összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalon, Jakabháza térségében, a 186-os és 187-es kilométerszelvény között. Az egyik gépkocsin egy lószállító is volt. A műszaki mentét a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

 


 

 

