Megszakad a szív: eltemették a kis Zalánt Nagydorogon

Augusztus 20-án tűnt el egy kéthetes csecsemő Nagydorogon. Az egész falut megrázta, sőt az ország aggódott, hogy hol lehet a kisfiú, hiszen az első hírek arról szóltak, hogy eltűnt csecsemőt keresnek. Egy napon belül kiderült, hogy sokkal borzalmasabb, ami történt: csak a holttestét találták meg a kis Zalánnak, ráadásul kiderült, hogy az édesanyja végzett vele. A kisbabát, akinek csak két hét földi élet jutott, pénteken temették el. A temetés Nagydorogon volt, a szülőfalujában.

Forrás: teol.hu

A végső búcsú, szűk családi körben történt pénteken a mindössze két hetes Zalánt ott temették el, halála megrázta az egész országot. A helyi temetőben pénteken tartott szertartás megható, de visszafogott volt, a településen azonban azóta egyre erősebben érződik a feszültség. Több helybéli arról beszél portálunknak, hogy a nagydorogi csecsemőgyilkosság miatt lincshangulat alakult ki a faluban - írja a teol.hu.