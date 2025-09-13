szeptember 13., szombat

Végső búcsú

Megszakad a szív: eltemették a kis Zalánt Nagydorogon

Címkék#Nagydorog#tragédia#csecsemőgyilkosság#csecsemő#Eltűnt gyermekek

Az egész országot megrázta, amikor kiderült meghalt egy eltűnt csecsemő. Nagydorogon történt a felkavaró tragédia: csecsemőgyilkosság történt, ráadásul a saját anyja ölte meg a kéthetes kisfiút. A temetés Nagydorogon volt, lincshangulat van a faluban a kis Zalán végső búcsúztatója óta.

Vaol.hu

Augusztus 20-án tűnt el egy kéthetes csecsemő Nagydorogon. Az egész falut megrázta, sőt az ország aggódott, hogy hol lehet a kisfiú, hiszen az első hírek arról szóltak, hogy eltűnt csecsemőt keresnek. Egy napon belül kiderült, hogy sokkal borzalmasabb, ami történt: csak a holttestét találták meg a kis Zalánnak, ráadásul kiderült, hogy az édesanyja végzett vele. A kisbabát, akinek csak két hét földi élet jutott, pénteken temették el. A temetés Nagydorogon volt, a szülőfalujában.

temetés nagydorogon
Temetés Nagydorogon: eltemették a kis Zalánt
Forrás: teol.hu

Temetés Nagydorogon: eltemették Zalánt, a falu nem tud megnyugodni

A végső búcsú, szűk családi körben történt pénteken a mindössze két hetes Zalánt ott temették el, halála megrázta az egész országot. A helyi temetőben pénteken tartott szertartás megható, de visszafogott volt, a településen azonban azóta egyre erősebben érződik a feszültség. Több helybéli arról beszél portálunknak, hogy a nagydorogi csecsemőgyilkosság miatt lincshangulat alakult ki a faluban - írja a teol.hu.

A Tolna vármegyei hírportál azt írja: rettenetesen dühösek és felháborodottak a helyiek, mindenki arról beszél, hogy ilyet még nem látott a falu.” Egy idős asszony pedig azt mondta:„Ha az anya nem akarta volna felnevelni a kisfiát, számtalan lehetősége lett volna.

 Ez a legborzasztóbb út, amit választhatott.” A falu lakói továbbra sem tudják feldolgozni a nagydorogi csecsemőgyilkosságot.

A faluban tapasztalható hangulatról és a megdöbbentő csecsemőgyilkosságról további részleteket ide kattintva olvashat.

 

 

