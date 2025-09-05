szeptember 5., péntek

Felháborító! Több mint 20 sírt törtek fel az egyik burgenlandi temetőben - fotó

Ismeretlen tettesek több mint 20 sírt törtek fel a parndorfi (Neusiedl am See járás) temetőben. Az osztrák rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Az ismeretlen elkövetők állítólag egy speciális eszközzel igyekeztek feltörni a sírfedeleket a parndorfi temetőben, ami több esetben sikerült is nekik - írja Kronen Zeitungra hivatkozva az orf.at

Forrás: orf.at

Felháborító, ami a temetőben történt

Mint írják, az érintett családok kezdetben azt feltételezték, hogy földrengés történt, vagy hogy a kőművesek munka közben elmozdították a sírköveket.

- Hétfőn a temetői lelkészünktől tudtam meg, hogy több sír is érintett – mondta Franz Bresich, az egyik családtag. 

- Az emberek szeretteiket temetik, és most ezt a békét zavarják meg. Ez mélyen felzaklat és elszomorít – mondta Bibiane Meixner vikárius.

- Rendőrségi nyomozás A lelkész szerint nem világos, hogy eltávolítottak-e valamit a sírokból. „A lapok nagyon nehezek, és több embernek is segítenie kellett az emelésükben – fogalmazott Meixner. 

Mint a cikkben írják, Bresich gyanítja, hogy az ismeretlen elkövetők fémkoporsókat vagy hozományokat kereshettek. 

Heinz Heidenreich rendőrségi szóvivő ezt az elméletet meglehetősen szokatlannak nevezi. A rendőrség még nem találta meg az elkövetőket. megenlítik, hogy az utóbbi években nem történt hasonló eset Burgenlandban. 

- Időről időre előfordul, hogy sírokat rongálnak meg, de nem tudok sírkövek felnyitására tett kísérletekről – fogalmazott Heidenreich. 

Mindenesetre nem kisebb bűncselekményről van szó; a rendőrség a halottak nyugalmának megzavarása és súlyos anyagi károkozás miatt nyomoz.

 

 

