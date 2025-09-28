2 órája
Ezért nem kapod meg a Temus csomagodat időben, vészhelyzetet jelentett a Temu
Komoly oka van a Temus csomagok késésének, mutatjuk, pontosan mi okozta a gondot.
A Temu csak késve szállítja kis a csomagokat, amire nyomós oka van a cégnek. Ugyanis a hét első felében végigsöpört Kínán a Ragasa szupertájfun, ami jelentősen befolyásolta a kereskedelmi útvonalakat - számolt be az esetről a Világgazdaság.
Környezeti tényezők miatt késik a Temus csomag
Sokan aggódtak a csomagjaik megérkezése miatt, ugyanis fontos volt számukra, hogy időben érkezzen a rendelésük. Többen is megosztottak az interneten ehhez kapcsolódóan üzenetet, amit kaptak. Ebben vészhelyzetről tájékoztat a cég.
A Temu Magyarország Facebook-csoport-ba volt, aki azt írta,
Huuu szerintetek ha tegnap adtam le a rendelést, akkor nálam is ez lesz? Ovis fotózásra rendeltem ruhát, de ha nálam is ez lesz, akkor vissza kell mondjam, mert nem ér ide időben
Mi az a Ragasa tájfun?
A Ragasa szupertájfun, amit a Fülöp-szigeteken Nando néven hívnak, az idei legerősebb trópusi ciklon. Az időjárási jelenség szeptember közepén alakult ki Yap térségétől északra, majd gyorsan erősödve elérte a legmagasabb 5. kategóriát 270 km/órás sebességgel.
A tájfun hétfőn csapott le a Fülöp-szigetek Cagayan tartományára, majd érintette Tajvant, Hongkongot, Makaót és Dél-Kínát. A vihar miatt 700 milliméternél is több eső esett, ami kiterjedt árvizeket, földcsuszamlásokat és infrastrukturális károkat okozott. A Ragasa legalább 25 halálos áldozatot, 133 sérültet és több száz eltűntet hagyott maga után, milliókat evakuáltak miatta.