Ájulást, szívritmuszavart is okozhat a gyerekek egyik kedvenc itala - kivonták a forgalomból

Jégkása miatt rendelt el termékvisszahívást a fogyasztóvédelem. Alapból jobb, ha egy gyerek nem fogyaszt jégkását. Semmi hasznos nincs benne, cukor, édesítőszer és veszélyes adalékok annál inkább. Glicerinmérgezéshez hasonló tüneteket okozhat, ráadásul ez nem is ritka. Egyre több gyerek kerül emiatt kórházba. A kifogásolt termékből Magyarországra is érkezett és népszerű a gyerekek körében - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívás: ez a jégkása veszélyes lehet

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról - írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A termékvisszahívásban érintett jégkása adatai

A termék megnevezése: Toxic Waste Sour Slushy 250 ml (Kék málna / Citrom & Lime / Alma)

Márka: Toxic Waste

EAN-kódok: 5060193938806/5060193938783/5060193938769

Termékvisszahívás oka: magas glicerin tartalom

A glicerin (E 422) egy széles körben használt adalékanyag élelmiszerekben, jelen esetben a RASFF bejelentés szerint a termék glicerin tartalma meghaladja a BfR (Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet) által biztonságosnak tekintett határértéket, így az egészségügyi kockázat az arra érzékeny fogyasztóknál - gyermekeknél és 65 kg kisebb testtömegű felnőtteknél - nem zárható ki.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el

- figyelmeztet a fogyasztóvédelem.

A glicerin édesítőként, sűrítőként és azért is a termékbe kerülhet, mert segít megelőzni, hogy a jégkása túl gyorsan megolvadjon, és stabilizálja a keveréket.

Miért veszélyes a glicerin?

Több kutatás bebizonyította már, hogy a jeges édesség egyes gyerekekre, főleg a kicsikre, komoly veszélyt jelent, így jobb ha 6 éves kor alatt nem is kapnak ilyen italt. A glicerin önmagában kis mennyiségben nem mérgező, ezért is használják élelmiszerekben, gyógyszerekben és kozmetikumokban. Gyerekeknél azonban bizonyos okok miatt veszélyes lehet, ha túl sok jut a szervezetbe: