Ne edd meg!

5 órája

Termékvisszahívás: a hatóságok azonnal visszahívták ezt a népszerű egészséges nasit, ne fogyaszd el

A hatóságok problémát találtak két Real Nature termék esetében is, amit vissza is hívtak.

Termékvisszahívás: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében arról tájékoztat, hogy a Real Nature étcsokis meggy illetve mandula egyes tételeit visszahívja, így figyelmeztet, hogy senki ne fogyassza el a termékeket.

Termékvisszahívás történt.
Termékvisszahívás történt erre a csemegére

Mint írják, a Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,

Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026

Termék LOT száma: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055323

Forgalmazó: Real Nature Kft.

 

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026

Termék LOT száma: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055293

Forgalmazó: Real Nature Kft.

 

Termékvisszahívás oka: A termékben rovarmaradvány (molylepke) előfordulásának gyanúja merült fel.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

