Rákkeltő színezéket tartalmaz az egyik népszerű fűszer - azonnal visszahívták a terméket

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogysztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos weboldalán arról tájékoztatott, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki egy indiai curryporban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Mild Madras Curry Powder elnevezésű fűszer 100 grammos kiszereléséről van szó, az NKFH a termékvisszahívás mellett döntött.

Termékvisszahívás: felhívták a figyelmet, hogy a képen látható termékből senki ne fogyasszon

Forrás: NKFH

Termékvisszahívás: rákkeltő színezéket tartalmaz az indiai fűszer

Mint konkretizálják, a termékvisszahívás oka: nem engedélyezett rodamin B színezék.

A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító hatású lehet. Az EFSA 2005-ben a Rodamin B-t potenciálisan genotoxikusnak és rákkeltőnek minősítette.