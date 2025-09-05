szeptember 5., péntek

2 órája

Rákkeltő színezéket tartalmaz az egyik népszerű fűszer - azonnal visszahívták a terméket

Címkék#curry#fűszerek#termékvisszahívás

Hollandiából érkezett a termék Magyarországra, kérik, aki megvásárolta, ne fogyassza el!

Vaol.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogysztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos weboldalán arról tájékoztatott, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki egy indiai curryporban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Mild Madras Curry Powder elnevezésű fűszer 100 grammos kiszereléséről van szó, az NKFH a termékvisszahívás mellett döntött. 

Termékvisszahívás: felhívták a figyelmet, hogy a képen látható termékből senki ne fogyasszon
Forrás: NKFH

Termékvisszahívás: rákkeltő színezéket tartalmaz az indiai fűszer

Mint konkretizálják, a termékvisszahívás oka: nem engedélyezett rodamin B színezék.

A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító hatású lehet. Az EFSA 2005-ben a Rodamin B-t potenciálisan genotoxikusnak és rákkeltőnek minősítette.

Kérik, hogy amennyiben a képen látható termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

 

